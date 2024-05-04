T4公路68億埋單 象徵式減價照拍板

議員企唔硬 財赤下恐再挖無底潭 政府早前向立法會申請撥款興建沙田T4號主幹路，其造價達到71.6億元，隨即引發爭議，當局其後撤回項目，昨日立法會財委會審議新方案，工程費「象徵式」調整為68.1億元，多名議員直言「啃唔落」、「治標不治本」，官員沉浸在「自我推銷的美好夢境之中」，又提到社福界「榨乾榨淨」節省一億元，但T4項目一下子就耗費接近70億元，甚至擔憂未來其他配套項目又需再撥款，而在財赤高企的情況下，恐怕是無底深潭。不過，項目最終在61票贊成、3票反對、12票棄權下獲得通過，但四分之一議員選擇不支持，創下本屆立法會財委會最多議員未投下支持票的紀錄。

未投支持票創本屆紀錄 投反對票的包括議員張欣宇、狄志遠、江玉歡，其中江玉歡表示，市民認為T4主幹路功能發揮有限，每日疏通的功能大概只有一小時，周邊獅子山隧道及沙田繞道建成之後，T4功能更顯「雞肋」。她又表示縱然財委會通過申請，但不代表高昂造價項目具有「合情合理性」，更難以向公眾解釋，為何用68億巨額公帑修建一條用多十多分鐘就可以走完的公路，而政府官員不應沉浸在「自我推銷的美好夢境之中」。

本身具工程背景的議員張欣宇表示自己和政府存在原則性分歧，經過專業判斷和價值判斷，因此「冇辦法支持」，又指項目需要考慮成本效益和民意基礎。而狄志遠表示項目「斬手斬腳」、「做少咗嘢」讓成本減低，但政府有否思考因「洗腳唔抹腳」、「程序論論盡盡」帶來成本提高，明確表示「啃唔落」方案。

僅壓縮3.5億「非常失望」 而棄權的議員有楊永杰、林素蔚、管浩鳴、吳傑莊、邱達根、梁毓偉、林筱魯、周文港、簡慧敏、陳沛良、陳曼琪、李浩然，當中有9名均是選委界別議員。另有4名議員選擇離開會議廳，不作投票表決，包括議員梁文廣、洪雯、謝偉俊、何君堯。管浩鳴表示，公共財政遇到困難時需要斟酌投票，他指財委會「當家」好辛苦，下星期又有200多億洪水橋的項目，他又表示社福界「榨乾榨淨」節省一億元，但T4項目一下子就耗費接近70億元。楊永杰則指沙田交通問題是不爭事實，但是否需要「不惜工本」解決，而當局為何不選擇非隧道方案，斥政府是否要「夾硬」讓議員選擇T4。議員林素蔚表示對政府只壓縮3.5億感到「非常失望」，她指面對財赤、經濟蕭條，政府盛事「一大堆」，如每月放煙火一百萬元，認為68.1億元是難以接受的高昂造價，而公帑要用得其所和謹慎使用，希望政府在通過撥款後，如期進行工程，而且被刪減的單車徑項目不要在幾年後再來立法會申請撥款。

當局：已考慮地區意見 面對種種質疑，當局指塞車是整體社會的成本，而T4提供直接通道，因目前沙田東及馬鞍山到九龍西沒有直接通道，相信T4主幹道能夠理順道路，讓整個北區居民受惠，而高架橋改為隧道是經過幾年和地區、議會商量，沙田繞道會按程序規劃，並非如此容易提早。土木工程拓展署署長方學誠表示非隧道方案受到地區反對聲音，優化方案已經充分考慮地區人士意見，如果推倒重來，未來不確定性非常大，認為不是好選擇。

不過，另一方面，多個黨派表明支持項目。航運交通界議員易志明舉例指，西鐵剛興建時被稱為「大白象」，但反問如果沒有西鐵，今時今日是甚麼環境？他指T4如果不計算新加功能，和過去18年的建築成本上漲相若，沙田繞道亦很難做得快；議員李世榮則指政府撤回文件之後，向馬鞍山所有屋苑詢問意向，有八成屋苑希望政府在壓縮成本後盡快落實，故看不到反對的理由。