稅收減少年復年 經濟轉型到何時

又到報稅季節。稅務局公布，今年將發出244萬份報稅表，跟去年相若，惟2023至24年度稅收，卻較2022至23年度下跌182億元，跌幅約5%，至3,420億元。實際上，這已不是首次錄得稅收下跌，疫情至今可謂一年不如一年。高官日前以「正能量」口脗昭告市民，直指各行各業出現更替「是經濟轉型時必然發生」，不應「沉醉」於日常生活變化並加以「誇大」。問題是，當經濟轉型時的更替已成日常生活一部分，難道不是意味香港經濟轉差，已成難以逆轉的常態嗎？

樓股齊跌 生意難做 稅收大減，其中包括印花稅稅收，由700億元大跌三成至491億元；利得稅則由1,742億元跌至1,705億元，薪俸稅雖增至799億元，但只是輕微上升4億元而已。印花稅和利得稅大減，即是樓市以至股市皆成績慘淡，就連做生意的企業盈利也在倒退。香港多次獲選為全球最宜商城市，現在堪稱優勢不再。

可以看到，樓市在未全面撤辣前一池死水，業主割價求售也鮮有人問津，今年《財政預算案》宣布全面撤辣，交投量的確有所回升，但誠如地產業界指出，量升價跌已成大趨勢。正因為樓市不濟，連帶港府賣地也頻頻流標，去年起碼有6幅地皮流標，史上最多。稅局高官揚言，受惠於樓市撤辣，預期2024至25年度稅收會增至3,828億元，其中印花稅大增至710億元，反超上年度數字，是否過於樂觀，甚至是一廂情願，不言自明。

必須指出，2022至23年度的整體稅收為3,602億元，本已較2021至22年度整體稅收3,785億元減少約5%，如今又再減少約5%，情況絕對不妙。何況財赤高企，已連續第二年突破一千億元。一方面是稅收年年下跌，另一方面是赤字年年增加，「此消彼長」會有甚麼後果，想也想得到。高官煞有介事說現時正值經濟轉型，究竟轉型轉到甚麼時候，轉型轉往甚麼方向，「陣痛」還要痛多久，全港750萬市民急欲得到答案。

之前稅收減少，還可歸咎於移民潮熾熱，導致人口和財富出現轉移。惟從今年派發的報稅表數量已經企穩觀之，移民潮顯然已過了高峰，惟稅收依然跌跌不休，便跟整體經濟環境轉差有關。香港現在面對的最大困境是，舊有產業已不足恃。過去港人靠炒樓炒股致富，旅遊、零售、餐飲業更是聘請最多勞工的產業，但經過3年疫情打擊，即使社會現已全面復常，這些舊有產業卻出現了結構性的轉變。別說樓價比2021年高峰期大跌近三成，炒樓活動絕迹，就說來港上市的新股集資總額也是差強人意，去年只有462.94億元，創近10年新低。外媒唱衰香港為「國際金融中心遺址」，豈是無因。

開源無計 節流無方 屋漏偏逢連夜雨。最新數字顯示，今年首季負資產宗數達到32,073宗，按季急升約27.5%，創20年新高，涉及貸款金額高達1,653億元。此外，今年首季有超過2萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成；上月個人破產呈請達到783宗，按月急升近21%，是自去年11月以來新高。強制公司清盤呈請上月更有69宗，按月勁升三成，屬兩年以來的新高；至於僱主拖欠強積金供款比率亦按年大增。尤有甚者，香港去年港口吞吐量，按年大減14.1%，至1,434萬個標準箱，跌出全球十大貨櫃港，排名降至第11位。一葉落知天下秋，香港經濟不景，殆無疑問。

港府最愛以旅遊業復甦帶動消費說事，事實又如何呢？今個五一長假期，預計迎來80萬名內地旅客訪港，旅遊業界不諱言是一場及時雨，但內地旅客消費模式大改也是不爭的實情。通關後一半旅客不過夜，即日來回的趨勢愈演愈烈，不少旅客「打個卡」就走，旺丁不旺財。港府至今沒有太多板斧吸客，到最後又是指望「阿爺打救」，開放更多個人遊城市及增加內地旅客購物免稅額，非常被動。何況香港物價高企、服務水平卻每況愈下，連本地客也趕走，紛紛北上消費。對內地旅客來說，香港是否還是過去令人嚮往的購物天堂、美食城市，實屬疑問。

稅收減少，經濟轉型，開源無計，節流無方。單是用於假難民的開支，2024至25年度總計逾11億元，猶如無底黑洞。前特首辦開支同樣節節上升，辦公室不豪不租，浪費公帑。而港府濫開編內外職位陋習不改，所謂公務員零增長只是數字遊戲。一闊三大，收入無以為繼，怎能不令人憂心忡忡？

面對內憂外患日甚一日，高官不是諉過外部勢力抹黑，就是批評市民誇大問題過於悲觀。要是港府無法切實拿出振興經濟的方案，試問市民和商界又如何樂觀起來？