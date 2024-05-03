冰鑑春秋：美國是警察還是流氓

以色列在加薩的行動屢屢傳出可能觸及戰爭罪或種族滅絕的行為，引來國際刑事法院（ICC）的調查，甚至傳出可能對內塔尼亞胡等高層發出逮捕令！對此，除了內塔尼亞胡本人強硬對抗，連自稱「世界警察」的美國，竟也威脅要對ICC官員實施制裁，露出了「國際流氓」的真面目。

ICC正在調查針對以軍與哈馬斯自2014年起的一連串戰爭罪指控，有可能同時對內塔尼亞胡與哈馬斯等首腦發出逮捕令。對此，美國眾議院議長約翰遜發表聲明，呼籲白宮立即要求ICC不要插手，警告：「假如拜登政府毫無疑慮接受，ICC恐怕捏造和行使前所未見的權力，針對美國政治領袖、外交官和軍事人員發出逮捕令。」白宮則回應：「在此情況下ICC沒有管轄權，美方也不支持其調查。」

美國和以色列都未加入國際刑事法院，不服管轄本就是意料中事，實際上ICC這些作為也僅僅只有象徵性的宣示作用，就算發布逮捕令，只要內塔尼亞胡不要前往羅馬規約締約國，ICC也無可奈何。例如ICC就對俄羅斯總統普京發出過逮捕令，但普京至今仍逍遙自在。

而過去ICC在調查美軍在阿富汗期間的戰爭罪行時，特朗普就為抵制ICC而對該組織官員簽署過制裁令，但那好歹是為了保護自己的軍隊。現在為了一個幾乎明顯犯下種族滅絕罪行的以色列，美國卻打算用制裁ICC來威脅恐嚇，豈非明擺着告訴世界：「這個世界就是比拳頭大，我美國就是老大，我要保誰，誰都得賣我面子，不然就走着瞧！」十足的古惑仔嘴臉。美國現在仍然夠強，即令真的制裁ICC，歐洲諸國大概也都會假裝沒看見，但美國的假面具已經完全拆穿，從此美國不再是警察，只是逞兇鬥狠的流氓罷了。