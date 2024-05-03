橫眉冷看：好品質何愁沒客路

香港的餐飲業常慨嘆經營困難，其實不然，只要肯用心去做，生意依舊不愁。日前，筆者與友人光顧灣仔軒尼詩道一家老牌的茶餐廳，吃了個下午茶。該店收費不算便宜，普通茶餐配「一丁」麵加凍飲，每位盛惠近70元，在好些餐廳，這個價錢已經可以吃上一頓晚餐。

不過，在這個年頭，筆者仍然覺得物有所值，最起碼桌上的一碟煎太陽蛋，火候掌握得恰到好處，很像我小時候吃的那種味道。此刻我才赫然發現，平常光顧的茶餐廳，原來就連一隻雞蛋也未必煎得好，其他食物的水準就更不消說。

這家茶餐廳店面寬闊，跟同類的餐館相比，面積幾乎大一倍，但仍是客似雲來，我們在下午4時入內，差點兒找不到座位。該店的清潔工作不算理想，我倆坐下不久，友人便發現桌旁有蟑螂爬過。

這等情況換作是在日本、台灣以至深圳稍具水平的餐廳，肯定是不容許的，但是香港人對待香港餐廳，可算是十分包容，即使裝修老舊、清潔情況欠佳，只要食物品質能夠過硬，大家已經樂意接受，甚至願意付出較高的價錢去光顧。

平情而論，這家茶餐廳的食物水平不見得十分出色，只是屬於正常，試想，做荷包蛋和肉丁麵，又需要甚麼高超的烹調技術？只是在今日的香港，很多餐飲從業員太不爭氣，基本的待客誠意也欠奉，製作出來的食物，就連正常水平也達不到，正因如此，才會把大量的本地消費者，都趕到內地大灣區去。

看着這家門限為穿的老牌茶餐廳，更加讓我深信，香港人不是不願意留港消費，只是香港太少有誠意的飯館和餐廳，讓他們願意留下來罷了。