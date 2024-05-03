強詞有理：深藏不露

西方一直拿着放大鏡觀察中國，在雞蛋裏挑骨頭，除了刻意製造話題，最主要還是為了唱衰抹黑。有美國智庫發表一份最新報告，指中國軍費可能比想像的多得多，官方公布的數據是大約2,300億美元，實際可能高達7,100億美元，直逼美國。該報告將中國軍民融合、太空活動及與軍事部門相關的研究經費統統計算在內，因此得出這個結論。

很明顯，美國智庫越俎代庖，熱衷於為中國盤點軍費，無非想渲染「中國威脅論」，為五角大樓增加軍費製造藉口，為軍工複合體中飽私囊提供依據。他們將中國太空活動全部計算在軍費內，其實美國太空活動花錢更多，是否也統統算在軍費內？退一萬步說，假使中國實際軍費比公布的多，也不值得大驚小怪，中國人口14億，人均軍費無論如何都不能與美國相提並論，甚至不如日本，誰才是真正威脅？

美國智庫有一點倒是沒有說錯，以購買力平價和貨幣匯率差異計算，就算中國軍費比美國少，具體成效也相差不大，甚至猶有過之。中國擁有完善的工業體系和製造業優勢，可以獲得更便宜的軍工產品。反觀美國製造業早已空洞化，產業鏈不齊，生產成本高昂，加上軍工複合體上下其手，再多的軍費也不夠揮霍。例如，在中國只需1.6美元就可以買到的機械部件套袋，美國空軍竟花費9萬美元購買，簡直匪夷所思。

兵者，詭道也。中國實際軍費到底有多少，軍工生產能力發展到甚麼程度，純屬自己家事，沒有必要向外人交代。老美只需明白一點，經過這些年整軍經武，中國軍事實力突飛猛進，已足以抵擋任何外敵，美軍若是繼續上門挑釁，就必須考慮後果。中國軍工生產的傳統是「裝備一代、發展一代、預研一代」。也就是說，正在服役的裝備往往不是最新最先進的，尚未亮相的武器才是真正撒手鐧。這也正是中國古人所說的「藏巧於拙」，懂得隱藏的人善於保留自己的實力和神秘感。不像美國那樣，整天耀武揚威，喊打喊殺，生怕沒人知道它是軍事強國，實在淺薄。

美國智庫專家曾經驚嘆，中國造船業規模深不可測，美國相形見絀的程度難以置信。這種說法並不誇張，中國軍費不多，但能夠集中資源辦大事；美國軍費冠絕全球，卻依然捉襟見肘。兩國軍工生產能力孰高孰低，不言而喻。