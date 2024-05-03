坦言集：克里米亞

美國要求中國斷絕與俄羅斯的貿易，以免俄羅斯得中國製造業的助力，支持在烏克蘭的戰鬥力。中國不理會，一是中國不可能接受美國的長臂管理，要堅持國家主權。二是美國供烏武器，對華供俄卻要限制，典型不合理的雙標。三是俄羅斯不能戰敗，中國與之是唇齒關係。況且，在全球的戰爭驅使戰時經濟發展，作為全球最大的製造業國，是作戰雙方的供應者，一來有利可圖，二來要對雙方公平，不能只供應美西方可作軍用的工業製品與零部件，而不供應俄羅斯。

美國國務卿布林肯在中國無功而退。俄羅斯總統普京定於5月訪華，當是他連任後第一個出訪，對華的重視可見。也是在中國拒絕美國之後，與俄商討合作，必然是加強兩國貿易，便明顯地捨美從俄，兩國一起挑戰美國。

在普京訪華前，中國一個企業代表團率先訪問克里米亞，探求商業合作項目，包括興建酒店、文化設施，目的在重建克里米亞戰前著名的旅遊文化事業。此舉看似平常，其中卻蘊含巨大的政治意義。

一是烏克蘭堅持要收復克里米亞。中國本與烏克蘭保持友好關係，但早前中國特使訪烏推動俄烏和談，受到冷遇，且被烏國高官辱罵。中國即派企業代表團訪克里米亞，直接否定烏克蘭對克里米亞的主權，應屬報復。二是烏克蘭一直威脅要炸克里米亞大橋，切斷與俄羅斯本土的連接，亦有攻擊克里米亞例子，中國代表團前往談經濟合作，無視當地戰爭風險，背後的依據，便是中國認為烏戰不會傷及克里米亞，更且烏戰形勢轉變，烏克蘭大勢已去，早晚敗戰停火和談，俄羅斯必然緊掌克里米亞的控制權。現在便可談重建和發展，顯然中國政府已估算烏戰將終止，俄羅斯的領土要求必然實現。

因此，普京訪華就烏戰所談，便是通報俄羅斯將戰勝。俄需中國協助，一方面是在未來和談中的合作協調；另一方面，戰後重建主要依靠中國，首先當然是克里米亞及俄公投歸依的烏東南4州。

中國沒有直接介入烏戰，與俄羅斯的正常貿易雖增，亦沒有如美國、北約輸送軍火軍人到烏國參戰。此所以，俄羅斯要找北韓、伊朗供應軍火。中國的中立實際仍是偏向俄羅斯，美國當然不滿，亦無可奈何。以中國的立場，俄羅斯戰敗便會被美國及北約報復。猶幸俄羅斯強頑，才出現現時有利的局勢，中國也算幸運。