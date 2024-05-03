掉通渠水落街 缺德漢就逮

貪方便禍及無辜 腐液濺傷7旬婦 本周二下午，一名老婦行經觀塘雲漢邨，突遭天降膠樽濺出的懷疑通渠水傷及。執法人員在大廈搜證，循線拘捕一名七旬男住戶，初步相信有人通渠後疑「貪方便」亂拋膠樽落街而禍及無辜。另外，前日一名中年女子在深水埗西九龍中心搭扶手電梯時，懷疑被人從後淋潑腐液，事主手袋被揦爛，雙腳燒傷甩皮，任職廚工的男子同日落網。有人報稱因貪玩犯案，而疑犯工作地點的儲物櫃更被揭發藏有多樽懷疑腐液，不排除有人準備持續犯案。

本周二下午1時許，一名姓張（73歲）老婦偕兒子，途經觀塘雲漢邨漢柏樓對開，突然有兩個膠樽由高處墮下，其中一樽內的懷疑通渠水濺中張婦，導致其頸部及雙手輕微燒傷及紅腫，她清醒送院，經治理後已經出院。執法人員根據涉案膠樽墮下位置，登上漢柏樓向雲漢街方向的單位調查，其後在上址一樓層一共用廚房的洗手盆旁邊的垃圾桶內，檢獲兩個與墮下膠樽脗合的樽蓋，並於同日下午5時半，以涉嫌「傷人」拘捕一名姓陳（76歲）男子，他已被落案起訴相關罪名，案件將於本月10日在觀塘裁判法院提堂。

據了解，被捕男子無業，居於大廈長者住屋11年，至於涉事廚房則由4至5戶共用。事發時，有人使用兩支從附近五金店購買的通渠水，自行替上址洗手盆通渠，待「大功告成」後，有人隨意把盛載通渠水的膠樽從窗口掉落街，結果殘餘樽內的小量液體，濺傷途經的女事主。執法人員相信，本案屬單一事件，純粹有人缺乏公德心，罔顧樓下途人的人身安全，並非惡作劇或無差別傷人。

腐液潑途人 廚工稱貪玩 另在前日上午約9時半，一名姓彭（44歲）女子在深水埗西九龍中心乘搭扶手電梯期間，懷疑被人淋潑腐蝕性液體，導致腿部二級燒傷。案發後兩小時，執法人員在同區拘捕一名姓曾（36歲）男子，涉嫌「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體」。據悉，疑犯在西九龍中心一食肆任職廚工，有人聲稱因貪玩犯案。

消息指，事主是一間時裝店的分區經理，事發時身穿牛仔裙，獨自前往西九龍中心的店舖出席經理會議，而她乘搭的扶手電梯是設置於通向欽州街的露天位置。她遇襲一刻，曾經感到腿部有異樣，並察覺後方有一名黑衣男撐起雨傘遮擋自己，但她未有為意，繼續前往開會。當事主抵埗後，有同事發現其手袋表面有不明黏性液體，且有部分位置受損發白，在伸手拭抹下，旋即感覺一陣刺痛；與此同時，事主雙腳開始疼痛，兩邊小腿均有約半個手掌般大的傷處，表面皮膚幾乎甩脫。

表皮幾甩脫 「褲都換唔到」 事主既驚且痛，一度擬棄裙換褲，但因傷勢嚴重，換褲時會刮到傷口引起劇痛，因此只能作罷；事主與同事其後嘗試用水清潔，惟痛楚卻有增無減，無計可施下只好報案求助。據悉，執法人員拘捕疑犯後，在其任職食肆的個人儲物櫃內檢獲多樽懷疑腐液，不排除有人會持續犯案。