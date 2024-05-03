澄碧邨命案 內地男爆竊失足墮斃

【本報訊】前日清晨5時許，一名姓龍（37歲）內地男子，被發現受傷昏迷，倒臥在大嶼山芝麻灣近澄碧邨對開私人碼頭一張床褥，他被送往長洲醫院搶救，至早上6時30分被證實不治。其後，澄碧邨內先後揭發5宗爆竊案，損失約7,000元及兩條香煙。人員翻查「天眼」錄影，在其中一個涉案單位，發現龍男與兩名同黨的蹤影，因此相信他們與其餘4宗爆竊案有關。

人員在澄碧邨第3座地下其中一個遇竊單位調查，於花園內發現有人從高處墮下的痕迹、血漬、折斷的樹枝、人類牙齒碎片、螺絲批及絲襪頭套等，並有一條血路由3座經過樓梯到高層位置。因此，人員懷疑龍男與兩名同黨，在上址高層單位企圖爆竊期間，龍男失足從高處飛墮花園，初步驗屍顯示，龍男的傷痕集中臉部，下巴有一個V形凹痕，牙齒有爆裂，V形凹痕與花園地形脗合。

兩同黨潛逃返內地 同時人員經訪查後，第3座一名住戶表示於當日凌晨乍聞巨響，循聲查看目睹兩名男子攙扶一名受傷男子離開花園，因此相信龍男受傷後由同黨攙扶逃走。人員經進一步調查後，已掌握該兩名同黨身份，他們分別為40歲及43歲內地人，於4月30日上午與龍男持雙程證由內地來港，並已於案發當日上午離港返回內地。執法部門表示，有需要時會向內地相關部門提出協助，而龍男並非外勞，其死因會於今日剖屍檢驗。昨日上午，執法人員抵達西區域多利亞公眾殮房跟進案件。