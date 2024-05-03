大埔店貓「七爺」離世 街坊不捨 留言道別

【本報訊】在大埔廣福道一藥房擔任貓店長逾廿年的明星貓「七爺」，其飼主於前日在網上社交平台發文，交代「七爺」於本周一在其懷中離世，噩耗一出，立刻引來大批網民留言悼念，慨嘆廣福道痛失一大象徵。

飼主憶最後時光 每一日都賺咗 據悉，「七爺」於2021年11月曾因身體不適入院，此後健康一直欠佳。飼主在貼文表示，醫生原本預料「七爺」只能活到去年11月，但牠最終活至上月杪始離世，為時近半年的「貓生」最後光陰，其實「每一日都係賺咗」。人貓長年共處，感情深厚，飼主稱需時間沉澱傷痛，未能一一回覆網民，並在貼文中附上「七爺」的火化日期及地點，供粉絲前往送別。

「七爺」去世，不少網民悲痛之餘，更紛紛留言感恩：「再見喇7哥，多謝你為大埔人帶嚟咁多年嘅快樂！永遠掛住你！」「希望77去彩虹橋好好生活」、「7爺，多謝你的可愛，帶比（畀）我好多歡樂……希望你喺彩虹橋，繼續開心快樂」、「以前小朋友細個嗰陣，會成日經過會見吓7哥，同佢say hi！」「77係最乖最好EQ的貓」、「謝謝你相伴大埔街坊」。

「七爺」自小便在藥房生活，年幼時被街坊稱為「七七」，成年後始被尊稱「七哥」或「七爺」；牠平時喜愛睡在店外紙巾堆上的「龍床」，性格平易近人，迷倒附近街坊，吸引不少貓奴前來朝聖。除有媒體報道外，亦有貓奴為牠在社交平台設立群組，互相分享「七爺」平日生活的可愛照片。但人見人愛的「七爺」並非無風無浪，2015年10月，有網民探望「七爺」時，目睹一名壯漢粗魯地揪起牠的後頸，於是拍下「罪證」放上網，令一眾疼愛「七爺」的網民痛心疾首，一起聲討涉事男子且群情洶湧。