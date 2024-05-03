掟嬰落街致死 菲女判感化

案情指，事發日凌晨時分，被告在洗手間誕下女嬰，之後把女嬰自洗手間窗口掟出跌在對開後巷。同日早上10時許，有途人發現，救護員證實女嬰已經死亡。被告被捕時警誡下表示，她在工作地點認識一名巴基斯坦男子，兩人在無套下性交一次。被告後來接受測試，得知懷孕。男子知道事件後，表示願意支付墮胎費用，但被告拒絕。當日凌晨，被告感到不適，坐在洗手間馬桶約10分鐘，女嬰便誕下並跌落馬桶。被告說，女嬰沒有反應或哭泣。被告之後清洗女嬰身體，她感覺不到女嬰心跳，遂用衣物將之包裹後在洗手間窗口棄掉。她稱當時沒有叫救護車，是因為她腦海一片空白。相關報告顯示，嬰兒有機會在被掟落街前已經死亡。案件編號：HCCC 232/2023