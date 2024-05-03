掟嬰落街致死 菲女判感化
【本報訊】來自菲律賓的年輕女子，2020年在大嶼山一單位誕下女嬰後將之掟落街，女嬰最終死亡。涉案菲女否認誤殺罪，但承認屬交替性質的隱瞞嬰兒出生罪，昨於高院被判接受感化一年。法官相信被告產嬰後驚惶失措，才做出如此行為，料她已明白犯錯。
認隱瞞嬰兒出生交替控罪
25歲女被告Villanueva Jill Naomi Garcia，在菲律賓出生，持香港身份證，報稱兼職接待員。她原被控誤殺罪，該控罪指她於2020年2月1日，在大嶼山塘福116號某單位內，非法殺害一名出生不足一天的女嬰。她否認此罪，但承認屬交替的隱瞞嬰兒出生罪。
案情指，事發日凌晨時分，被告在洗手間誕下女嬰，之後把女嬰自洗手間窗口掟出跌在對開後巷。同日早上10時許，有途人發現，救護員證實女嬰已經死亡。被告被捕時警誡下表示，她在工作地點認識一名巴基斯坦男子，兩人在無套下性交一次。被告後來接受測試，得知懷孕。男子知道事件後，表示願意支付墮胎費用，但被告拒絕。當日凌晨，被告感到不適，坐在洗手間馬桶約10分鐘，女嬰便誕下並跌落馬桶。被告說，女嬰沒有反應或哭泣。被告之後清洗女嬰身體，她感覺不到女嬰心跳，遂用衣物將之包裹後在洗手間窗口棄掉。她稱當時沒有叫救護車，是因為她腦海一片空白。相關報告顯示，嬰兒有機會在被掟落街前已經死亡。案件編號：HCCC 232/2023
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