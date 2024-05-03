14歲女病人擅離屯院 昨早尋回

【本報訊】屯門醫院表示，前日晚上約7時，一名14歲女病人在未有通知病房職員的情況下，自行離開婦科病房。職員發現病人自行離開病房後，即時通知保安員在全院範圍及附近地區搜索，惟未見病人蹤影。

院方非常重視事件，已聯絡病人家人及報案求助，並會全力配合執法部門的搜索行動。據悉，執法部門於昨日上午尋回該名女病人，她已經返回醫院，並且情況穩定。

葵涌醫院 八旬嫗眼部遇襲 另外，前日晚上，一名80歲女病人，在葵涌醫院一間精神科病房留醫期間，懷疑被另一名病人襲擊致左眼受傷，病房職員隨即把有關病人送往明愛醫院治理，病人接受眼科手術後情況穩定。院方十分重視事件，即時報案求助。

為保護其他病人安全，病房職員隨即安排約束同房一名懷疑涉及事件的17歲女病人，並加強對有關病人的監察。院方已向病人家屬解釋事件，會密切與病人家屬聯絡，提供一切適切協助。

醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。院方會全力配合執法部門調查，亦會檢視事件，保障病人安全。執法部門經調查後，拘捕該名涉案17歲女病人，她已被暫控一項「傷人」罪，案件已於昨日在西九龍裁判法院提堂。