東呼即應：青少年犯案愈揭愈多 矯正價值觀不容拖

東呼即應走訪各界 增關注溝通助拆解 香港屢爆年輕人牽涉詐騙、毆鬥、賭博失調等問題，最小者更年僅13歲。《東呼即應》探討有關情況，有專家分析，疫後經濟衰退，經濟相關罪行增加，有不法社團物色年輕人參與違法罪行，而年輕人誤以為年紀小便能避免牢獄之災，於是答允參與違法行為；有議員則認為，當局應研究加強與不同機構合作，防止青少年誤入歧途。

本港近日多宗罪案均涉及青年，例如上月16日執法部門展開行動，拘捕8男一女，涉及一個以「收數」作掩飾的本地詐騙集團，被捕人士當中年紀最小是19歲；同日晚上9時許，執法人員根據途人報案，於窩仔街與石硤尾街交界截獲兩輛可疑私家車，並搜出5支長約80厘米的球棒，經初步調查，以涉嫌「藏有攻擊性武器」拘捕10名男子，其中4人仍未成年，年僅13至15歲；上月10日，當局針對「猜猜我是誰」電話騙案採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕6名男子，其中年齡最小僅14歲；亦有不法分子招攬學生「遊車河」碰瓷屈賠償，11人涉案被捕，當中8人屬15歲或以下學生。

「年幼犯事獲輕判」 錯信謬論 基督教香港信義會社會服務部助理總幹事竺永洪指，本港以至全球經濟因疫情影響而衰退，經濟相關罪行因而增加，亦引致近年很多社團或非法組織變得活躍，當中有機會利用年輕人參與違法罪行，很多年輕人都誤以為就算被捕，也會因年幼而獲輕判，甚至不用入獄，因而答允參與違法行為。

竺永洪表示，疫下青少年社交接觸大減，犯罪數字也相對較低，加上近年法例上有修正，例如以往不誠實取用電腦罪或遊蕩罪，往往含有一些性罪行，不過當時未有適當控罪可以作出控告，隨着新增窺淫罪等相關性罪行，相關檢控數字亦見上升。他又指，很多青少年都有偏差的想法，以致他們會用違規甚至違法行為進行性探索，認為相關性教育要再提高，以處理年輕人對性的好奇。

監察政府欠積極 議員失職 年輕人血氣方剛、定力不夠，未有珍惜羽毛，固然可惜；但民政及青年事務局、教育局等相關部門，亦實在是責無旁貸。可是，港官少有為此表達關注，更遑論提出有效應對措施；而理應監察政府的立法會議員，亦無主動積極監察政府，難怪社會上有不少聲音質疑，議員人數增加，做事卻不大見到成果，人多不辦事云云。

議員陳家珮認為，當局可研究加強與不同機構合作，為年輕人提供更多有關價值觀的教育，以及舉辦更多不同活動，令他們更早學會守法意識或情緒管理，以及最重要保護到自己和尊重到其他人。她指，現時資訊氾濫，當中不少甚至背藏犯罪意圖，利用不同誘惑，令年輕人有機會接觸到犯罪渠道，呼籲家長要就此加強與子女溝通。

看今日之香港，頻頻出現打家劫舍、假難民治安毒瘤亂港、YouTube淫片氾濫荼毒少年，但港官、議員似乎竟抱着「戒急用忍」的態度，難保青少年不會受「破窗效應」影響有樣學樣。今日的青少年，就是明日的主人翁，青少年問題實不能視而不見、知而不理，國家領導人亦曾對港澳青少年工作表達重視和關心，眾港官及議員實應戒之慎之。

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