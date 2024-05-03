垃圾徵費試點住戶未習慣 工友清掃耗時兩倍

【本報訊】垃圾徵費「先行先試」上月1日實施，有試點接獲環境保護署通知，「先行先試」會延長一個月至本月底。有區議員指，有試點住戶認為8月推行垃圾徵費未準備就緒，普遍稱要一至兩年時間適應。亦有物管公司表示，清潔工人倒垃圾所需時間最少雙倍，物管公司亦要多派人手處理。

九成單位領指定袋 僅兩成使用 東區區議員植潔鈴昨在電台節目表示，已就試點之一的柴灣連翠邨完成問卷調查，有九成住戶領取免費的指定垃圾袋，但實際使用只有約兩成，大部分意見認為，要在8月推行垃圾徵費未準備就緒，普遍指要一至兩年時間適應。她續指，有住戶家中仍有重用的購物膠袋或一般平口垃圾袋，亦有住戶反映買外賣時本身已有膠袋，認為用指定垃圾袋更不環保。連翠邨物業管理公司負責人、物業服務公司協會主席潘建良指清潔工人倒垃圾所需時間最少雙倍，由於有些住戶用以往的白色垃圾袋，清潔工人要多花很多時間分類。

環境及生態局局長謝展寰則表示，當局將於本月27日，到立法會報告垃圾徵費「先行先試」初步結果。他指見到有很多問題產生，很多人覺得垃圾徵費比較繁複，也為一些前線清潔工人或管理人員造成額外的工作等。