最低工資調整 僱主會促保留彈性

【本報訊】政府早前接納最低工資委員會有關改善法定最低工資檢討機制的建議，包括每年檢討法定最低工資水平一次（「一年一檢」）及採用方程式以實行「一年一檢」，以及在實施上述新檢討機制5年至10年後作出檢討。香港僱主聯合會就此作出回應，指政府需考慮在新機制中留有更多靈活空間，認為在檢討過程中應該保留一向同時評估最低工資調整對商界影響的做法。

聯會主席鄺永銓指，新方程式計算機制只摘取整體本地生產總值和生活成本等數據，對於其他不可量化的因素，如商界的負擔能力、行業對未來市場發展的信心等都未有涉及，容易有所偏頗，未能發揮最低工資制度在保障基層僱員、維持本港經濟發展及就業取得平衡的重要施政目標。他指，聯會充分明白政府的建議可提高確定性和避免爭議，但認為在檢討過程中應該保留一向同時評估最低工資調整對商界的影響的做法。

憂商界陷入惡性循環 至於聯會總裁龐維仁認為，不停推高工資只會令商界陷入高成本、低競爭力及業務縮減的惡性循環。因此，敦請最低工資委員會在最低工資新檢討機制實施後，仍然緊貼市場風向，倣效其他方程式檢討機制成熟的地區，適時就商業經濟情況進行仔細研究及聆聽各界持份者的反饋意見。