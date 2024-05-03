代購店突結業 董事被捕

【本報訊】香港海關最近接獲市民投訴，指一間網上生活用品代購店突然暫停營業，受害人多次聯絡公司無果，相關登記地址亦人去樓空，向該公司預購生活用品的市民至今未收到相關貨物、獲得退款或安排退款而蒙受損失。

海關以《商品說明條例》中的不當地接受付款方向調查，昨日拘捕該代購店的一名65歲男董事，他其後獲准保釋候查。

迄接164宗投訴 涉款17萬 海關指出，今年3月開始已接獲相關投訴，至今接獲164名市民投訴，涉款17萬元，最大一宗涉款約兩萬元。涉案貨物種類包括服裝、美容化妝品、保健品和食品，以及家居日用品，海關已聯絡部分投訴人及錄取口供。據了解，涉案網上代購店為「Rabbit N Radish 大根兔」，被指自去年杪起推出大量限時折扣後，於今年2月中起失聯，不少顧客紛指下單後遲遲未收貨，苦等無期，估計損失金額由數十元至數十萬元不等。消費者委員會由今年3月至4月初共接獲19宗與Rabbit N Radish相關的投訴。