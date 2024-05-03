中六生離港升學 比率連跌3年

【本報訊】今屆中學文憑試臨近尾聲，各考生即將要籌謀升學。據教育局最新一份《中六學生出路統計調查》顯示，去年有3,609名中六畢業生離港升學，佔繼續升學者9.4%，比率連續3年下跌。學界認為，或與本港人口結構下降，本地升學機會增加有關。

2013年以來最低 教育局日前出版最新一份《2023年中六學生出路統計調查》，以去年10月作參照，共40,591人受訪，94.3%人指會繼續修讀全日制課程，當中3,609人選擇離港升學，佔繼續全日制求學者9.4%，比率是2013年以來最低。過往12年內，離港升學率最高為2020年，達14.5%，連同之後3年均逾10%人不選擇留港升學。

中學校長會主席連鎮邦表示，影響學生去留的因素包括，近年學生人口結構下降、本地升學路徑漸趨多元等，變相學生入讀香港大學的機會大大增加，尤其現時各大學均設有不同的「彈性收生」機制，學生也能跨過大學門檻；教育局亦於2022/23學年推出「學校推薦直接錄取計劃」，讓大學在DSE放榜前錄取有特殊才華的學生。