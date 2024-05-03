醫健：職場健康：第十一屆最佳職安健物業管理大獎分享會暨頒獎典禮
物業管理服務涵蓋保安、環境衞生、園藝、樹藝及花藝服務、樓宇設備保養、維修及優化等。工作種類多元化又專業，從業員所面對的職安健挑戰亦各有不同。為鼓勵物管機構實施有效的安全管理制度，職業安全健康局聯同勞工處、機電工程署、物業管理業監管局、香港物業管理公司協會、香港物業服務公司協會和香港物業管理聯會合辦「第十一屆最佳職安健物業管理大獎」，藉此表揚在物業管理方面有傑出職安健表現的機構，以及分享他們實踐職安健管理的寶貴經驗和心得，推廣良好的安全文化。
最佳職安健物業管理大獎設有以下7個項目，分別為「最佳職安健物業管理大獎」、「工作安全改善計劃」、「安全文化大獎」、「最佳物業管理大獎－提升業戶裝修及維修安全」、「最佳職安健物業管理承辦商」、「最佳推廣使用輕便工作台大獎」以及「護心機構大獎」。各獎項設金、銀、銅及優異獎。
「最佳職安健物業管理承辦商」設有「提名機構獎」，「最佳推廣使用輕便工作台大獎」則設「最積極借出輕便工作台大獎」，「護心機構大獎」更設有「超卓護心大獎」、卓越、傑出及良好機構大獎。
分享會暨頒獎典禮現正接受報名，敬請各界踴躍參與，借鑑各得獎機構的推行經驗，一同提升本港職業健康水平！
日期：2024年5月31日（星期五）
時間：上午9時30分至下午5時（上午9時00分開始登記）
地點：灣仔香港會議展覽中心會議室N201
講者：入圍機構代表
費用：港幣$100
查詢：余先生2116 5633/bpma2023@oshc.org.hk
截止報名日期為2024年5月24日（星期五），歡迎報名參加。
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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