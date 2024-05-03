醫健：醫患同行：修訂古老法例 改善牙醫服務

最近政府從善如流，面對長期人手短缺的牙科服務作了一系列的改革，當中對這條已用了60多年的《牙醫註冊條例》古老法例作出的全面修訂。政府自去年2月起已積極展開諮詢，整體來說立法建議亦獲各界支持，法案亦已在今年4月初在立法會首讀。

是次草案就引入非本地培訓牙醫增設新途徑，包括開放予所有牙醫的有限度註冊、為專科牙醫而設的特別註冊，以及方便牙醫來港做不超過14日臨床教學和研究的暫時註冊。非本地培訓牙醫如已獲指明機構全職受僱，亦可提交註冊申請。若服務及5年和表現滿意，可獲豁免許可試部分考試，繼而可正式註冊及執業。

另外一個轉變，就是要求本地牙科畢業生和非本地培訓牙醫在正式註冊前，須通過一年實習或評核期，這措施既可加強剛畢業年輕牙醫的臨床經驗，又能增加政府機構的人手，減少現時政府架構牙醫出現空缺的情況，一舉兩得。

另外，政府在新法案也引入牙科輔助人員的法定註冊制度，涵蓋牙科衞生員，以及現時只在衞生署工作的牙科治療師，一併納入「牙科護理專業人員」由牙管會作專業管理，確立其專業地位。除此之外，《條例草案》亦會同時對牙醫和牙專人員加入強制持續專業發展要求，以及改善牙管會的組成和結構以應付新增職能，讓規管制度與時並進。

誠然，香港牙醫的水平是世界頂尖，香港大學牙醫學院也是世界上數一數二的學府。可是，由於歷年來牙醫學院的收生人數「貴精不貴多」，加上本港醫療政策並不包括牙科醫療在公營體制之內，政府主要提供的只有學童牙科保健及專為公務員提供的牙科服務。故此多年來牙醫畢業後的主要出路是私人市場。

多年來政府公營服務的空隙造成現時牙醫服務向私人企業傾斜，而政府並沒有長遠提供牙醫公營服務的策略，市民往往由於治療昂貴而諱疾忌醫，單靠醫療券亦不能解決所有年紀人士面對的牙科問題。

通過修訂法例，政府固然能改善香港牙醫的供求問題，但市場往往是流動性的，人手及服務的短板往往成為大灣區內其他地區的垂涎欲滴的市場，香港一向賴以優質服務業自居，面對價格及服務的性價比均優的鄰近大灣區城市，法例的改善在大灣區時代下可能變得杯水車薪，政府怎樣在競爭中站得住腳，以及要犧牲多少彈藥及市民的負面情緒才是最重要的課題。

病人及醫護權益協會召集人 龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會