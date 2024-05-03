牙醫實習倘被終止 憂如判「死刑」

【本報訊】本港牙醫短缺，政府早前提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，計劃容許引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，同時要求本地牙科畢業生須經過一年實習。該法案委員會昨開會，有議員建議延後有關實習要求，以減少對現時學生的影響，又關注若被終止實習是否等於「判咗死刑」。政府強調，就終止實習安排，牙管會會有清晰指引，同時設有上訴機制。

政府計劃引入臨時註冊機制，要求本地牙科畢業生須經過一年實習，而通過牙管會許可試的非本地培訓牙醫須經過評核期。議員陳永光指，新增一年實習安排意味牙醫需要多一年才能投入服務，關注會否影響牙醫短期供應。陳建議延後推行有關要求至新生，以減少對現時學生的影響，當局解釋指政府認為實習安排對新畢業生加強文憑經驗和手藝非常重要，因此認為應該盡快推行。

當局：設上訴機制 議員林素蔚則問到有關實習一年的具體計算方法，計時數抑或日數計算。當局指有關計算安排以日數計算。

至於草案列明如果經牙管會斷定，某位正從事實習的人相當不可能實習完畢，達到註冊牙醫被要求達到的專業標準，牙管會可終止該項實習。議員林振昇關注牙管會在何種情況下會終止實習，又問到在終止實習後，如何才能夠成為正式牙醫，「終止實習是否等於判咗死刑」。

當局強調，非常珍惜牙科畢業生，有關決定不會輕率，會有清晰指引決定，同時設有上訴機制。