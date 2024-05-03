流感87宗重症 47人喪命

5歲女童甲流發燒 併發休克深切治療 新一波流感來勢洶洶，社區的流感確診率持續上升，其中甲型H1流感佔逾80%，學校及院舍爆發報告按周飆升近倍，而定點幼兒中心及幼兒園發燒監測數字亦急升。當局指今個冬季流感高峰期的流行病毒株出現改變，數據顯示，自年初踏入高峰期以來，成人感染甲型H1病毒的嚴重個案數字，已追平甲型H3病毒個案。上周起至本周三共錄得87宗嚴重個案，其中47人死亡，當局昨公布一名5歲女童周一起發燒、全身乏力和嘔吐，入住兒童深切治療部。

衞生防護中心最新監測數據顯示，上周（4月21至27日）收集共9,962個呼吸道樣本中，1,059個驗出流感病毒，比率為10.63%，高於9.21%的基線水平，亦已連續第3周錄得上升；已分型的病毒檢測中，甲型H1病毒個案最多，佔83%，甲型H3及乙型流感病毒個案則分別佔12%及5%。同期公院流感入院率為每一萬人口0.7宗，雖然比前一周低，但仍處於中強度水平，遠高於0.25的基線水平。

幼兒發燒比率急升 今年新高 中心表示，上周錄得57宗學校及院舍爆發報告，受影響人數達261人，比前一周分別飆升96.6%及61.1%，其中小學佔報告總數約43.9%，按周大增92.3%，幼兒園和幼兒中心以及中學報告亦激增3.5倍。同期定點幼兒中心及幼稚園的發燒監測顯示，1.62%幼兒出現攝氏38度或以上發燒，比前一周1.01%急增，亦是今年以來最高。

嚴重個案方面，中心上周起至本周三（4月21日至5月1日）11日共錄得87宗嚴重個案，其中47人死亡，比率達54%；除了早前已公布的兩宗兒童感染死亡個案外，本周再新增一名3歲女童感染甲型H1病毒併發腦病變。當局昨亦公布，一名5歲女童周一（4月29日）起發燒、全身乏力和嘔吐，翌日被帶到威爾斯親王醫院求醫，並入住兒童深切治療部，經化驗證實感染甲型H3流感病毒，臨床診斷為甲型流感併發休克。當局指，女童過往健康良好，經治理後情況好轉，現時情況穩定，初步調查顯示，她潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時沒有出現病徵。

當局早前指，今個冬季流感高峰期初期流行甲型H3病毒株，至上月開始轉為甲型H1病毒株，由於病毒株改變，預計高峰期將延長數星期。最新數據顯示，截至前日（5月1日），今個高峰期共錄得587宗成人感染嚴重個案，其中分別有226人感染甲型H1及甲型H3病毒，即甲型H1病毒的嚴重個案，已追平甲型H3病毒；另有一人同時感染兩種病毒，乙型流感及丙型流感則分別佔64人及3人。