搵獵物遇放蛇 黑的哥劏逾倍車資斷正

【本報訊】新界南區執法人員針對五一假期，於前日在區內展開代號「駒始」及「破繭」的打擊交通違例行動，嚴厲打擊涉及公共服務車輛，特別是的士的違例行為，以提高公共服務車輛的接載服務質素及改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗。

樂園外兜客 $140索價$350 行動中，人員於當晚在大嶼山迪士尼樂園外，重點打擊的士司機濫收車資行為，並且派員喬裝旅客，期間被一名的士司機兜搭，提出以350元接載他們前往荃灣華麗海灣酒店。行程中，該名司機沒有啟動計程錶按錶收費，亦沒有展示的士司機證。

當的士抵達目的地後，人員隨即表明身份，並以涉嫌「兜客」、「濫收車資」、「沒有撥動的士計程錶指示器到開始紀錄位置」和「沒有展示的士司機證」等罪，拘捕該名37歲司機。該輛的士隨即被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。據了解，上述的車程的合理車資，應介乎140至150元，故此該的士司機收取的車資，較正常車資超出逾一倍。

此外，人員就其他公共服務車輛的違例事項發出20張定額罰款通知書及6張傳票，期間亦發現4輛的士及3輛公共小型巴士，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將其拖往汽車扣留中心進一步檢驗。行動持續進行，執法部門會嚴厲打擊涉及公共服務車輛的違例行為、以汽車作非法載客取酬（俗稱白牌車），以及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為。