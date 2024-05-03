港大預約制分流遊客 學生讚好

【本報訊】香港大學因應到訪遊客過多實施分流措施，昨日為新措施生效首日，適逢五一假期，早上9時許，港大校園未見人流過多，有學生指新措施有助減低人潮過多的影響；有遊客則早已透過社交媒體得知新措施，成功預約進入校園，但亦有不少遊客「摸門釘」，最後只能在港大門口「打卡」合照一張。

昨早10時左右，港大入口位置開始有10多人排隊，每組遊客核對登記大概數分鐘才完成，成功預約進入港大的汪先生，一家4口在港大不同「打卡點」拍照，他指在社交媒體「小紅書」上得知要預約才能進入港大校園，認為流程順暢，而且預約制有助減輕對學生的影響，避免干擾教學，又保證遊客觀賞的質量。

杭州客「摸門釘」感失望 蕭女士一家人與朋友同到港大校園遊覽，但就「食檸檬」被擋在校門外，只能在校門拍照，「沒有辦法預約上就算了，我們第一天過來，不知道（要預約）」，她又稱翌日就會回杭州，故不會再預約參觀了。同樣「摸門釘」的葉女士一家則坦言感到失望和遺憾，本來一行人很期待參觀港大，現時只能在門口看看，之後只好到中環等地方遊覽，另作安排。

陳同學則樂見新措施實施，認為有助減少人流，又指尤其在學校飯堂和「等𨋢」的情況有改善，「當然我哋都歡迎遊客參觀，但有時太多都真係會影響我哋呢度學生同老師職員。」