內地客遊23國可免簽證 乏吸引力來港「過境」

南方暴雨或打亂行程 五一即日入住酒店飆升 內地五一長假期展開，前日本港有超過80萬人次出入境，入境人次逾46.76萬，其中約18萬為內地旅客；出境人次有約34萬，香港居民佔逾19.5萬。有酒店在長假首日入住率達93%，旅遊業界和議員認為，首日長假期訪港內地旅客人數理想，加上本港有多項大型盛事，相信若非天雨影響，旅客人數會更多。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝昨在一個電台節目表示，近日因為南方出現大暴雨，影響航班及旅客出行的安排，難以預測訂房量。他以自己的酒店為例，今年五一訂房出現怪現象，4月30日入住率只有82%，較去年同期少9個百分點。但前日五一，突然多了即日入住的旅客，令入住率達93%。他又指內地宣布了對23個國家免簽證及6個國家實施單方面免簽安排，同時增加航班，非常開放，令內地旅客有許多選擇，過往他們要經本港出外，現時這些客源減少，預料相關情況未來會更差。

業界冀更清楚說明煙火規模 旅遊促進會總幹事崔定邦在同一電台節目表示，前日內地旅客訪港人次理想，平了去年的數字，若不是受天氣影響，相信人數會更多，他相信有些旅客未必選擇首日假期來港，而港人趁假期往內地玩樂亦屬正常。他又指酒店業界整體入住率理想，認同深圳的酒店價錢較本港便宜，現時本港來往內地的交通方便，旅客選擇返內地住宿，翌日再來港亦很方便。

他又了解過一些旅客來港真是為看旅發局舉行的煙火表演，他感到喜出望外，相信是與政府及社交平台小紅書的宣傳推介有關，希望當局日後在宣傳上，可更清楚說明煙火表演與賀歲煙花或十一煙花的規模不同，以及觀看的地點。

議員促補充外勞 解人手不足 批發及零售界議員邵家輝表示，有些商場已推出優惠，希望令旅客有更好體驗，而前日旅遊旺區受惠較多，傳統奢侈品例如珠寶首飾、化妝品等銷售則較好。他又認為煙火表演令香港有多一個亮點，相信會有口碑繼續傳予內地朋友知道。

至於是否認同本港有結業潮出現，他則指有些地區是有吉舖，有些業界去年原本對通關後情況有所期望，惟過去大半年較多港人北上到大灣區旅遊，在一加一減下情況有轉變，令部分業界要再「打算盤」。他相信本港仍有優勢，惟補充勞工優化計劃應盡快增加名額，否則人手不足對發展動能構成障礙，並希望政府繼續支持舉辦大型盛事的承辦商，做好宣傳及增加航班運力等。