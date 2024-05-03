冧天秤3死時任經理涉誤殺 7‧30再訊

【本報訊】2022年9月安達臣道地盤，一部俗稱「天秤」的塔式起重機突然倒塌，擊中附近數個臨時貨櫃辦公室，導致3名男工不治，6名男工受傷。地盤總承建商「精進建築」的時任項目經理日前被捕，遭落案起訴3項誤殺罪，案件昨在觀塘裁判法院首度提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，將案押後至7月30日再訊。期間被告須還押。

另一涉案者正被通緝

現年35歲被告簡浩楷，據悉他已經離職，現時無業。他面對3項誤殺罪。控罪指，他於2022年9月7日，在秀茂坪安達臣道石礦場發展計劃R2-2號地盤內非法殺死許文明、潘浩鈺及徐學培。控方申請讓被告暫時毋須答辯，希望把案押後3個月，以便準備交付高院審訊的文件，又透露被告是承建商獲授權簽署人，另一名涉案人士已離港，正被通緝。辯方不反對押後，但有保釋申請。裁判官聽罷雙方陳詞後，拒絕被告保釋。被告放棄每8天覆核保釋的權利。