申撥近14億 筲箕灣柴灣建4200伙公營屋 阿公岩村項目收地 130戶共307人需遷出

【本報訊】政府持續增加公營房屋供應，當局建議向立法會申撥13.755億元，為港島東兩個公營房屋項目做工地平整及基礎設施工程，將提供共約4,200個單位，容納約11,300人。當中，位於筲箕灣阿公岩村的項目預計2032/33年度起分階段建成，政府需收回約5.6公頃政府及私人土地，約130住戶受影響，涉及307人。政府表示會按法例發放法定補償，安排安置受影響的合資格居民；另一個位於柴灣的項目則毋須收回私人土地，料2034/35年度完工。

2032/33年度起分階段建成 按房屋局向立法會提交的文件，政府將於今年底就阿公岩村及柴灣近柴灣游泳池公營房屋項目的工地平整及基礎設施工程。其中，阿公岩村項目將提供1,500伙，預計可容納4,000人，首期於2032/33年度建成，較柴灣項目2034/35年度完工為早。資料顯示，阿公岩村項目擬建7座住宅樓宇，當中首期有一座大樓，毗鄰東健道和聯昇工貿中心；餘下6座大樓毗鄰阿公岩村道、阿公岩村里和東喜道，預計2037年建成。

文件顯示，為配合工程，政府將收回0.2公頃私人土地，清理5.4公頃政府土地，涉及的私人和政府土地上共約有130個住戶、涉及約307人，而發展範圍內的阿公岩村將面臨清拆。另外，有10個業務經營者受影響，以及約250個臨時構築物被清拆。

柴灣項目需建護土牆斜坡 另一項目則毗鄰柴灣游泳池，擬議3座住宅樓宇，提供2,700伙，預計可容納7,300人；項目地勢較高，當局預計需平整約2.3公頃工地及建造護土牆和斜坡，其他工程包括建造一段長約150米的雙線行車道連接新廈街，以及興建有蓋行人天橋及升降機等連接小西灣道。

房屋局指，政府已為前述兩個項目做交通影響評估，結果顯示阿公岩村項目附近的道路系統足以應付擬議發展帶來的交通及運輸需求；至於柴灣項目，擬議道路改善措施完成後，道路系統方足以應付需求。