房屋供應 踏收成期稱紓緩 輪上樓仍需4年半

團體：5載共逾17萬公營單位交貨 本港公屋輪候時間長，惟有智庫發表《香港房屋趨勢導航2024》報告指，預測未來5年私人住宅和公營房屋的年均落成量分別將達到19,100伙及35,000伙，即公營房屋5年共可提供逾17萬個單位，超過長遠房屋策略目標。報告預計，公屋綜合輪候時間，將持續回落至4.5年，惟若反覆出現落成延誤情況，只能輕微下降至5.2年。

智庫預計，未來5年私人和公營房屋的落成量，較過去5年分別上升14%和1.3倍，公屋輪候時間亦持續回落，有望由目前的5.8年，下降至2026至2027年度的4.5年，達成政府定下的目標。不過，認為各界仍不能鬆懈，因假如過去反覆出現的落成延誤情況再度發生，公屋綜合輪候時間則只會輕微下降至5.2年。

土地供應方面，2023年政府主導土地供應出現6次流標，創下歷史紀錄，但由於私人土地儲備的發展潛力獲得釋放，其土地供應佔比從2018/19至2020/21年度的25%，上升到2021/22至2023/24年度的67%，部分抵銷了流標的影響。隨着造地進入收成期，政府手中土地儲備變得較為充裕，並有更大的彈性調節推售土地的數量和速度，預計2029至2033年期間，平均每年的落成量將介乎14,400和18,500個單位之間，未來10年整體趨勢將保持平穩。

冀政策具前瞻性 「提質」增面積 報告形容，香港目前正步入土地及房屋供應「收成期」，有機會、有選擇，之前因市況波動而停止造地建屋達10年，造成供應短缺、居住質素下降；報告認為政府應吸取教訓，制訂土地房屋策略時，要更有前瞻性，不僅集中資源按部就班繼續造地建屋，可把政策重心從「提量」轉向「提質」，讓市民住大點、住好點，逐步提升公營房屋單位的面積、增加資助出售房屋單位的比例，以提供更多可以負擔的置業機會。