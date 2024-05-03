首季GDP升2.7% 出口增長存挑戰

【本報訊】政府統計處昨公布今年第一季本地生產總值（GDP）按年實質上升2.7%，去年第4季的升幅則有4.3%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升2.3%，首季經濟表現勝預期。展望未來，政府表示，市民消費模式的轉變或會帶來挑戰，又指首季出口增長率較高，與此前非常低的基數有關。

統計處表示，按本地生產總值各個主要組成部分分析，私人消費開支繼去年第4季上升3.5%後，今年第一季按年實質上升1%。政府消費開支第一季錄得按年下跌3%，而去年第4季則下跌5.2%。本地固定資本形成總額在今年第一季按年實質上升0.3%，升幅較去年第4季的17.5%有所放緩。同期，貨品出口總額按年上升6.7%，去年第4季的升幅為2.8%。首季貨品進口亦上升3.2%，去年第4季則上升3.8%。此外，服務輸出在今年第一季按年實質上升8.1%，而去年第4季的升幅為21.2%。

金融狀況仍然偏緊 政府發言人表示，訪港旅客人次上升令整體服務輸出錄得顯著增長。但整體貨物出口明顯上升，與外部需求增加有關，亦與非常低的比較基數有關。本地方面，私人消費開支輕微上升。不過，發言人展望未來時亦稱，訪港旅遊業進一步復甦應會支持服務輸出，但地緣政治及偏緊的金融狀況會影響出口。

本地方面，住戶入息增加和政府多項提振氣氛的措施應有助私人消費，但市民消費模式的轉變或會帶來挑戰。而偏緊的金融狀況維持更久，對經濟信心和活動可能會有所打擊。