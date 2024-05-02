維港細雨濛濛 煙火難掩途窮

港府為了吸引更多旅客訪港，五一開始月月有煙火，可惜天公不作美，昨日的頭炮險些因為早上的大雨滂沱而泡湯。幸好及後天雨收細，旅發局宣布風雨不改。有內地旅客表明為看煙火而來，也有餐廳以煙火作招徠，可見頭炮不能毀。維港在霧氣濛濛下大放煙火，是預示本港經濟也能雨過天青，還是暗喻未來仍是風雨飄搖？

內地五一長假期展開，本港旅遊、零售及餐飲業界無不寄以厚望，冀訪港旅客能振興淡靜的市道。可惜天氣不似預期，風雨交加，整天都是陰沉沉。當局預計共有80萬內地旅客訪港，各口岸早上一度出現人龍，但入境人潮在中午過後逐漸減少，高官也認為，部分就近地區的旅客或因天氣問題推遲來港。

姑勿論如何，港府斥巨資推出的月月放煙火，昨日為頭炮，自是不容有失，當局最終決定如期在晚上8時舉行，旅客當然開心。但中國人講求意頭，天公不作美，始終算是出師不利。再看近期公布的多項數據，都在在指出本港經濟顯著轉差。

最新數字顯示，今年首季負資產宗數達到32,073宗，按季急升約27.5%，創20年新高，涉及貸款金額高達1,653億元。此外，今年首季有超過2萬間公司撤銷註冊，按年大升超過七成；上月個人破產呈請達到783宗，按月急升近21%，是自去年11月以來新高。強制公司清盤呈請上月更有69宗，按月勁升三成，屬兩年以來的新高；至於僱主拖欠強積金供款比率亦按年大增。更不必說，消費市道低迷，不僅旺區吉舖湧現，短短10日內更有兩間戲院執笠。一葉落知天下秋，香港經濟不景，寫在牆上。

由港府高官到大小商戶，均視五一訪港旅客為久旱之下的甘露。五一首日約有190個旅行團訪港，仍跟疫情前全盛期每日有300多團有差距；更令人失望的是，不少旅行團表明不會在港過夜，晚上便會轉往珠海及澳門。旅遊業界不諱言，旅行團留港日數減少，由過去的3至4晚減至目前的兩晚，而且愈來愈多人選擇即日來回，影響導遊收入。而土瓜灣過去專做「團餐」的食肆，更表示昨日沒有接到任何訂單，附近的藥房同樣拍烏蠅。

面對此情此景，難免令人擔憂和沮喪，港府除了放煙火、搞盛事，似乎已沒有其他招數吸客。這些活動耗費的公帑並不少，在財赤高企下可謂不惜工本，然而效果卻不盡如人意，尤其不少盛事皆搞得甩皮甩骨。外界亦有意見認為，月月放煙火只會令旅客失去新鮮感，道理跟「魚翅食得多會滯」一樣。高官一味叫人說好香港故事，認為「在經濟轉型期間，本港行業更替必然發生」，市民不應「沉醉」和「誇大」這些變化，呼籲港人要樂觀積極應對。

高官如此「正能量」誠屬好事，但報喜不報憂，某程度上也是自欺欺人而已。香港不宜妄自菲薄，但亦不能盲目樂觀，多項數據均已指出經濟面臨下行。經濟轉型轉往何方、轉至何時，在在需要港府提出切實答案！