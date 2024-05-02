撥亂反正：保護兒童 立會塞責

近年香港發生多宗駭人聽聞的致命虐兒個案，恐怖之處除了其施虐手法之殘酷，施虐者大多為死者的父母等至親，還在於期間曾接觸受虐兒童的教師、社工，甚或醫護人員，都未能適時發現或介入阻止，令人質疑相關專業人士對虐兒問題缺乏足夠警覺和重視，以至是否因為怕麻煩而多一事不如少一事，對有關惡行視而不見，犧牲了無辜幼子的利益以至生命。

政府於2021年因應法庭對現行制度的批評，成立跨政策局工作小組檢討有關問題，最終建議效法部分海外國家做法，引入強制舉報虐兒機制。勞福局去年中向立法會提交草案，建議規定教師、社工及醫護人員等多種專業人士，如有合理理由懷疑有兒童遭受嚴重傷害，便必須向相關監管或執法部門舉報，否則可能會觸犯刑事罪。而草案已為相關「強制舉報者」提供適當保障，包括不會因誤報而負上法律或專業責任，可以為了兒童利益（例如情緒問題）而延後舉報等。

然而，立法會相關法案委員會花了大半年，前後開了6次會議，竟然還在爭拗相關政策及原則問題，遲遲未開始進行條文審議。有議員更威脅提出修訂刪除有關監禁罰則，以保護相關專業人士，與立法原意本末倒置。歸根究柢，是有關委員會的成員大多為教師、社工、醫生、律師、工會及神職人員等受草案影響的界別代表，重視業界私利多於社會大局，兒童的福祉和聲音慘被埋沒。

最可悲的是，理應代表兒童等弱勢群體利益的勞福局和社會福利署也未有為此企硬，怯於一小撮議員的拉布脅迫而作出讓步，計劃提出修訂免除相關專業人士的部分刑責。有關做法完全不是完善選舉制度和擔當有為政府的應有表現！