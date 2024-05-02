橫眉冷看：誰更專制 誰更封閉

早前，美國特斯拉公司創辦人馬斯克的世界首富地位，一度要退位讓賢，但近日只花了24小時，到中國匆匆走一趟，兩、三天後，首富的位置便迅即回到他手上。

馬斯克今次中國之行收穫甚豐，中國官方正式確認，特斯拉汽車沒有竊取訊息的隱憂，日後在高速公路和大部分政府機構都可以自由行駛。該公司又請求北京政府容許，將特斯拉汽車在中國搜集的道路資訊，傳送到美國作分析，協助建立新一代的智能駕駛系統。據說北京會認真考慮這個提議，答應的機會頗大。

上述的喜訊傳出後，特斯拉的股價馬上從低位反彈，升幅猶如脫韁野馬，大老闆馬斯克笑逐顏開，更使他再次成為全球最富有的人。

現代社會愈是開放，創造財富的機會就愈大，過去的美西方國家如此發達，正是緣於對市場的限制少，對人才流動的限制亦少。時至今日，世界出現東升西降，究其原因，亦是理所當然之事。以美國為首的西方國家漸趨封閉，如今願意將一扇又一扇門窗打開的，反倒是中國人。

那邊廂，美國商務部長雷蒙多說中國汽車在美國行走，猶如一台台流動的iPhone手機，她擔心大量美國的資訊會被搜集和盜取，更以此為由，要限制中國汽車的進口。雷蒙多言猶在耳，但這邊廂，中國卻正式宣布特斯拉的汽車十分可靠，對資訊安全並無威脅，容許它們自由行駛。

這現象未免有點諷刺，一個自稱最開放的資本主義國家，正在關鎖市場；相反，一個被指重重設限的竹幕國度，卻不停敞開大門，向外國投資者招手。今日的世界，究竟哪一個政權才是專制與封閉？於斯可見。