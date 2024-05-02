強詞有理：葬送霸權

早前美國國會通過價值950億美元的對外援助法案，同時還綑綁了另外一項法案，允許拜登政府沒收被凍結的數十億美元俄羅斯資產，說是要支付烏克蘭重建費用云云。這種強盜行為開了非常惡劣的先例，西方一直鼓吹的「私人財產神聖不可侵犯」從此成為一句空話，老美一直掛在嘴邊的「基於規則的國際秩序」更是徹底破產。美國可以隨便凍結並沒收外國財產包括私人財產，這種國家還有甚麼國際信譽可言？這個世界還有甚麼規則和秩序可言？

對於美國明搶外國財產，除了幾個忠實附庸國表態支持，世界上絕大多數國家都強烈反對，歐洲內部也有不同意見，德國和法國等歐盟大國並不贊同。畢竟此等行為不僅明顯違反國際法，也勢必損害歐盟本身利益。這些年歐洲經濟低迷，歐元被美元壓得喘不過氣，如果其他國家擔心資產遭凍結而將外匯儲備撤離歐洲，歐洲經濟和歐元地位更將雪上加霜。

所以說，美國此舉無異於陷歐盟於不義。俄羅斯被凍結的近3,000億美元海外資產，只有數十億美元在美國，其餘絕大部分在歐盟。一旦歐盟跟隨美國的做法，以俄羅斯有仇必報的作風，不可能不以牙還牙，歐盟蒙受經濟損失事小，隨時引發歐洲大戰事大。

俄烏戰爭將歐盟拖入泥沼，德法等國損失慘重，如果戰爭規模進一步擴大，歐盟必將萬劫不復。到時誰能獲益？當然是美國。利用俄烏戰爭綁架歐盟，再通過沒收俄羅斯資產將歐盟逼入牆角，老美手段何其毒也。德法諸國對美國的陰謀詭計心知肚明，奈何不敢反抗也無力反抗，只能乖乖聽從擺布，說來實在可悲。

不過，老美也不要高興得太早。他們罔顧國際法，肆意搶奪外國財產，可能得意於一時，卻將永遠失信於國際社會，到頭來只能是搬起石頭砸自己。道理很簡單，人無信不立，國無信不威，美國自毀國際信譽，勢必動搖美元霸權根基，也勢必加速全球去美元化，這不是自己葬送自己嗎？「自作孽，不可活」，難道老美至今還不明白這個道理？

在美國胡作非為之下，世界進入禮崩樂壞的年代，所有規則和秩序蕩然無存，各國為了自保，必然會漸漸遠離美元資產。尤其是被美國視為頭號戰略競爭對手的中國，沒有任何理由繼續持有大量美債，徹底去美元化已是唯一選擇。