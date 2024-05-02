龍吟虎嘯：中美互以對方為威脅

當今世界，中國是美國眼中最大的威脅；同理，美國也是中國眼中最大的威脅。能夠同時成為各自最大威脅，說明中美國力勢均力敵，誰也別想輕易打垮對方。雖曰互為威脅，但中美對此看法不同。中國是後來居上，發展迅速，誰都想不到，能在40年時間直逼稱雄世界百多年的美國；這個彎道超車，跳躍發展，確乎很神奇。

事實上，中國發展的初心，克服一切艱難險阻，百折不撓地奮鬥，並不是要「威脅」美國、取代美國，直到今天，中國也沒這個想法。中國感到美國有威脅，不是因為美國強大，不是美國日子好就會使中國日子不好；中國感到美國有威脅，是因為實實在在、多方面感到美國的霸權主義打壓中國，阻礙擠壓中國的發展，不讓中國富強、人民過好日子。對此，中國當然要反抗、反擊，反對美國的霸權主義，打破威脅。

而美國視中國威脅，正是出自帝國主義的霸權主義，是資本擴張、掠奪、奴役、貪婪、巧取豪奪、殘酷競爭的本性使然。

因此，它視中國為威脅，就一定要動手，千方百計打壓之、圍堵之、除掉之；它一定要率先攻擊，發動攻勢，把中國威脅美國掛在嘴邊，吹起號角，擂起戰鼓。無論中國怎麼說我們沒有威脅美國，絕不想與美為敵，太平洋夠大，世界市場夠大，容得下中美兩國，中美合作雙贏，互惠互利，中國永不稱霸……美國就是不信，就是認定中國威脅了美國。

過去二、三百年，資本主義發展到帝國主義階段，列強爭奪霸權，發生了兩次世界大戰，也即帝國主義為爭霸、消除威脅，最終要用戰爭解決問題。中國不是帝國主義國家，不搞霸權主義，反對戰爭，維護和平，共同發展；但美國不理這些，其帝國主義、霸權主義最終會對它認定的「威脅」發動戰爭，中國只能嚴加防範，做好準備。