坦言集：全面開放

香港的開放有三個層次。一是對內地開放，首先當然是大灣區的其他城市。開放應是一體化無縫結合，形成同城化，設施資源共享。這無礙一國兩制，反使兩制優勢更突出。在一體化以外，香港還要與內地各地暢通無阻相連，以此產生出香港背靠內地的特殊優勢。

二是對西方開放，主要是維持從英治時期便已有對英美，也包括日韓等以美國為首的發達國家開放。中美矛盾會成限制，但中國政府已反守為攻，正努力突破美國設下的圍堵、制裁與脫鈎，香港亦會得益。歐盟、日韓應該可保持一直以來的對港開放。

三是對非西方開放，這主要是新興國家。有地緣因素，如東南亞。有中國政策的驅使，如俄羅斯、中亞、中東各國。隨着一帶一路倡議的深化，和中國多邊組織的擴展，如上海合作組織、金磚國家組織等，香港亦可隨中國的外交攻勢而拓展對非西方國家的開放。

英治時期，香港僅對西方開放，其餘兩個層次都付之闕如，尤其是對內地甚至是禁絕打擊。回歸之後，有所改善但步伐緩慢，近年才在中央政府推動下加快對非西方國家開放。直至今天，仍缺重視。今屆政府才在中央政府督促安排下，開始與中東海灣國家首訪，至於其他非西方國家，雙邊合作極為有限，或可說剛剛開始，如在印尼雅加達設經貿辦事處。

美國為首的西方正因戰爭和負債經營的經濟金融政策，內外受困，境況趨劣，與中國的關係亦不樂觀。香港不可能像英治時期那樣堅持單對西方開放，對內地不開放。此中還有怎樣理解一國兩制的兩制。香港一制的創新嘗試不足，與珠三角的大灣區經濟社會一體化、同城化的步伐仍慢。這方面還有巨大工作要推進，並不容易，但可助力於中央政府，得益於深圳、廣州極其進取的建設發展。可是對非西方國家的開放，香港急需推動。一是新興大國的發展一日千里，特別美國策動的戰爭便是新興大國有漁人得利的機會。

二是香港來自西方開放的利益正在縮減，要進一步發展，需用對非西方國家開放的利益來補充，且新興大國和眾多非西方的國家今後形成的國際經濟實力，將可超越G7國家，是全球發展的另一高潮。香港有中央政府的支持，不應錯失時機。對非西方國家開放，香港便需撤銷眾多現有的限制了。