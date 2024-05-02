大埔劏房掃黃 泰妓落網

【本報訊】大埔區執法人員早前根據線報及經調查後，於昨日下午約1時，在區內展開打擊非法賣淫行動。期間，人員在廣福道一唐樓劏房單位內，以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕一名持護照的26歲泰國籍女子，同時於上址檢獲一批證物，包括避孕套及毛巾等。