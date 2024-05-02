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林村河載浮載沉 九旬嫗昏迷
老婦在林村河載浮載沉。（陳俊華攝）
【本報訊】昨日中午12時許，有市民途經大埔南運路單車徑時，赫見一名老婦在對開林村河載浮載沉，由於懷疑她遇溺，遂慌忙報案求助。
救援人員接報趕至，隨即救起事主，她昏迷被急送大埔那打素醫院搶救。
未發現遺書
相關人員在場未有發現任何遺書，初步獲悉女事主94歲，至於其墮河原因有待進一步調查。
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