林村河載浮載沉 九旬嫗昏迷

【本報訊】昨日中午12時許，有市民途經大埔南運路單車徑時，赫見一名老婦在對開林村河載浮載沉，由於懷疑她遇溺，遂慌忙報案求助。

救援人員接報趕至，隨即救起事主，她昏迷被急送大埔那打素醫院搶救。

未發現遺書 相關人員在場未有發現任何遺書，初步獲悉女事主94歲，至於其墮河原因有待進一步調查。