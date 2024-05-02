捲同邨3竊案 內地漢疑遇襲亡

倒臥床褥昏迷 頭有傷痕弔詭 昨日清晨執法部門接報，指一名壯年內地漢，昏迷倒臥大嶼山芝麻灣近澄碧邨一私人碼頭，送院搶救後不治。由於死者頭部傷痕可疑，不排除因遇襲致頭部重創死亡。約個半小時後，人員先後接報指邨內發生3宗爆竊案，經翻查「天眼」後，發現竊賊衣着與死者相似，懷疑他與另一人與上述爆竊案有關，惟事主死因有待驗屍確定。有居民指出，自有外勞入住邨內便竊案頻生，住客除了鎖好門窗，便只能加購「天眼」防盜。

昨日清晨5時許，有市民報案指發現一名男子，昏迷倒臥在二浪灣近澄碧邨對開一私人碼頭地面一張床褥，身上蓋有一張被且沒有任何反應。救援接報趕至，即時以船隻把事主急送長洲醫院搶救，惜其後被證實不治。人員在該名姓龍（37歲）男死者身上，檢獲一張雙程證、一張八達通卡及約1,000元現金，相信他來自內地。據悉，人員在死者頭部發現可疑傷痕，懷疑他生前遭人以手襲擊，案件有可疑。

治安惡化 居民聽見外勞爭執 至早上7時許，澄碧邨第3座50歲住戶余太報案，指其寓所窗戶被撬毀懷疑遇竊，經初步點算後，證實失去約3,000元現金及一張扣帳卡。約20分鐘後，澄碧邨有職員報案指辦公室遇竊，初步損失兩條香煙，價值約2,000元。其後，職員發現毗鄰另一辦公室大門有被撬痕迹，經查看後初步相信沒有財物損失。執法人員經查看閉路電視錄影片段後，懷疑龍男和另一人與該3宗爆竊案有關。其後，人員到場調查，封鎖碼頭一帶搜證，又向居民詢問情況，經初步調查後，把案件列作「屍體發現」，事主死因有待驗屍始能確定遇襲或跌倒致死。另據悉在本周二晚上約9時，有9座居民乍聞屋外有外勞爭執，由於他們講家鄉話，故不明白箇中原委，亦不清楚是否與命案有關。

約3年前起有外勞入住邨內，去年6月石鼓洲焚化爐承建商的外勞亦陸續進駐，至少有25個單位租予250名外勞。期間，有人疑違規把住宅改建為中央廚房照顧外勞飲食，並且儲存過量石油氣，為了避開巡查，更會把石油氣分散儲存在不同地方。由於邨內人口激增，在炎夏開啟冷氣機時，或會因不勝負荷導致跳掣。另外，因不少外勞隨處吸煙，居民開啟冷氣機時會把煙一併抽入屋內，情況着實令大家煩惱。

另余太憶述在昨晨6時許起床，赫見手袋、銀包被放在枱上，裏面的現金不翼而飛，查看下發現落地玻璃門有被撬痕迹，相信賊人循此途徑入屋爆竊。她又謂，兩個月前其寓所遇竊，當時竊賊鋸毀門閘入屋犯案。據了解，在4月16日，第8座有居民更被抬走夾萬，損失數十萬現金。由於外勞入邨後接連發生多宗爆竊案，居民俱擔心治安惡化，故此安裝「天眼」防盜。