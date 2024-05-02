試行垃圾徵費延長一個月

【本報訊】政務司副司長卓永興昨與工會一起到旺角一間酒樓探望工友時，提及垃圾徵費「先行先試」計劃，他指初步見到存在很多問題，若要正式推行垃圾徵費，一定要取得市民大眾的共識和支持，由於這是直接影響全港700萬人的政策，必定要各方面條件成熟才能順暢推行。而試點酒樓及公營屋邨大樓均指5月會繼續成為「先行先試」試點，變相延長一個月試行。據本報了解，環保署並未就「先行先試」計劃定下期限。

傳環保署未定期限 計劃其中一個試點，新蒲崗新光宴會廳的酒樓經理陳鳳儀表示，近日接獲當局口頭通知「先行先試」延長一個月。陳鳳儀指出處理廚餘時涉及搬運，需要額外給予員工津貼處理，希望增至每日至少回收兩次廚餘。

香港房屋協會則向本報表示，荃灣出租屋邨滿樂大廈「安寧樓」4月起參與垃圾徵費「先行先試」計劃 ，計劃由為期一個月延長至兩個月。按過去一個月的觀察，居民都在慢慢適應使用「指定垃圾袋」，平均約30%收集的垃圾袋是用「指定垃圾袋」。房協會將觀察和收集到的意見和數據（包括居民和清潔承辦商），如實向政府反映，供政府參考和研究。

環保署表示，「先行先試」原定計劃為期兩個月，指定袋每個月發放一次，或令參與地點有人員再收到5月份的指定袋時有所誤會。

署方又指，專隊人員會分階段提供指定垃圾袋，並在上星期起按需要，陸續派發5月份的指定袋。