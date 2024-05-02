新版街道索引增11街道

【本報訊】土地註冊處昨表示，已推出第56版港島、九龍及新九龍的街道、樓宇門牌號數及地段索引（街道索引）光碟，以及第25版新界地段／地址對照表（對照表）光碟，方便市民使用物業地址、樓宇名稱或地段號碼查閱市區和新界區物業的土地紀錄。

光碟版售370元 與上一版的街道索引比較，新版作出402項修訂，並加入11條新街道和32項新增地段/分段/小分段。新版的對照表則作出1,164項修訂，並加入12條新街道和939項新增地段/分段/小分段。新版街道索引和對照表光碟售價均為370元；供電腦網絡使用的新版街道索引及對照表的許可證亦已同時發售，接駁少於50台終端機和接駁50台或以上終端機的電腦網絡許可證費用，分別為2,960元和5,920元。

該處表示，市民如欲訂購光碟和許可證，可把已填妥的訂購表格透過土地註冊處網站提交，亦可郵寄或遞交到土地註冊處客戶服務中心、各新界查冊中心或土地註冊處街道索引及對照表支援小組。市民亦可透過土地註冊處網站或「綜合註冊資訊系統」網上服務的超連結，免費瀏覽新版街道索引及對照表。