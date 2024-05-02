研究：鳥類早於恐龍時代實現飲食多樣化

【本報訊】香港中文大學生命科學學院一項研究發現，一種在恐龍時代常見的鳥類「反鳥類」，早於1.2億年前，即現代鳥類的祖先出現前3,000萬年，已演化出多樣化飲食，與現代鳥類相比毫不遜色。研究結果已在著名國際生命科學與醫學期刊《eLife》發表。

顎骨結構獨特 團隊另就渤海鳥科和9,000多種現代鳥類的體重、爪、頭骨形狀和頭骨力學進行定量比較，發現渤海鳥科中不同鳥類的飲食習性各異，有些與食肉動物相似、有些接近食草動物，還有一些類似雜食動物。團隊相信，牠們得以發展出飲食多樣化的主因是擁有獨特的顎骨結構。

團隊其後進一步分析了50多種鳥類化石，成功分析多種較後期反鳥類的飲食習性，但反鳥類共同祖先的飲食習性和反鳥類最早期的飲食演化史，仍待進一步發掘。

研究又發現，反鳥類最多花了2,500萬年，即是從1.45億年前古早反鳥類出現起計，直至約1.2億年前演化出多樣化的飲食習性；另一邊廂，基因研究結果亦顯示，現代鳥類的祖先同樣至少花了2,500萬年實現目前的飲食多樣化。