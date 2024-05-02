東網APP增大事件推送功能 橙底白字凸顯重點新聞

全球資訊一秒接通 Android用戶獨家享用 「上東網，知天下」！東方傳媒機構網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，為讀者帶來嶄新視野角度，掌握世界脈動。為方便讀者掌握最新、聚焦重點新聞時事資訊，東網APP最新推出「大事件」推送功能，Android用戶只需要下載至最新版本5.45（100），當看推播新聞時，東網APP會顯示一個「橙底白字」訊息，讓讀者知道該則新聞為「重中之重」。有關新功能只限Android用戶享用。

今早10時將有更新提示 全新的東網APP「大事件」推送功能已經推出，而Android版更新提示會於今日上午10時後推出，屆時會有訊息提醒Android用戶到Play商店更新東網APP，以便享用「大事件」推送功能。

一般訊息維持白底黑字 與一般推播訊息不同，「大事件」推送功能會在介面顯示東網編輯為讀者精選的重點新聞。該推播訊息以橙色為底色，再配以白色文字顯示新聞資訊，讓用戶可以更清晰地了解該重點新聞，至於iOS版的推播訊息，就與一般推播訊息一樣，維持白底黑字。

除推播重點新聞外，讀者想重溫包羅萬有的《東網》新聞，只要按下東網APP主頁下方功能列表內的「搜尋」，進入搜尋頁面，輸入想尋找的內容後，東網APP會即時更新搜尋結果；按下旁邊《東方日報》分欄，更能便捷切換到《東方日報》的相關新聞，讓讀者隨時隨地，暢快便捷地閱讀最新的新聞資訊。