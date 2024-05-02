東網APP增大事件推送功能 橙底白字凸顯重點新聞
全球資訊一秒接通 Android用戶獨家享用
「上東網，知天下」！東方傳媒機構網站《on.cc東網》立足香港，一秒通全球華人，為讀者帶來嶄新視野角度，掌握世界脈動。為方便讀者掌握最新、聚焦重點新聞時事資訊，東網APP最新推出「大事件」推送功能，Android用戶只需要下載至最新版本5.45（100），當看推播新聞時，東網APP會顯示一個「橙底白字」訊息，讓讀者知道該則新聞為「重中之重」。有關新功能只限Android用戶享用。
今早10時將有更新提示
全新的東網APP「大事件」推送功能已經推出，而Android版更新提示會於今日上午10時後推出，屆時會有訊息提醒Android用戶到Play商店更新東網APP，以便享用「大事件」推送功能。
一般訊息維持白底黑字
與一般推播訊息不同，「大事件」推送功能會在介面顯示東網編輯為讀者精選的重點新聞。該推播訊息以橙色為底色，再配以白色文字顯示新聞資訊，讓用戶可以更清晰地了解該重點新聞，至於iOS版的推播訊息，就與一般推播訊息一樣，維持白底黑字。
除推播重點新聞外，讀者想重溫包羅萬有的《東網》新聞，只要按下東網APP主頁下方功能列表內的「搜尋」，進入搜尋頁面，輸入想尋找的內容後，東網APP會即時更新搜尋結果；按下旁邊《東方日報》分欄，更能便捷切換到《東方日報》的相關新聞，讓讀者隨時隨地，暢快便捷地閱讀最新的新聞資訊。
立即行動體驗最新、最強東網APP。想享用全新的東網APP，現有用戶只需到Play商店或APP Store更新東網APP就可以；未安裝東網APP的讀者，只需登入 http://on.cc/redirect/oncc ，就可以立即安裝東網APP，或到Play商店、APP Store搜尋東網，便能立即享用東網APP為你帶來的最強資訊。
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