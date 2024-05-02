東呼即應：偷肉賊恃老賣老 求甩身扮跌倒

【本報訊】俗話說：「薑是老的辣」 ，但恃老賣老卻是部分長者常有的缺點，最為令人看不過眼。近日有網上流傳影片顯示，有老翁在大埔墟一間豬肉檔疑偷肉後，被肉檔職員攔截，期間老翁疑似扮跌倒，「慢動作」坐在地上，之後成功甩身，事件引來途人圍觀。

社交平台近日流傳一段影片，指大埔墟一名推着手推車的老翁，在豬肉檔前被店員攔截，店員出手阻擋他離開，老翁疑似「插水」式慢動作「跌倒」坐在地上。

有圍觀者說了幾句後，店員沒有再作追究便轉身走開，老翁見店員離開後便立即從地上起身，拉着手推車急忙離開現場。

街坊認出「慣犯」 上傳影片的網民說，自己途經現場拍攝到這一幕，當時聽到有人指老翁偷豬肉；亦有大埔街坊在網上留言，指涉事老翁是「慣犯」；有人認為店員不應該動手動腳，如果真的有人盜竊，就應該報案處理。

《東呼即應》認為，現在經濟欠佳，失業人口增加，有的人為了維持生活，一時行差踏錯，真是一點都不稀奇。政府要解決問題，真的要想方法，推出更多紓困措施了。