東呼即應：資助院舍贈閉門羹 以老護老難安寢

東呼即應為民請命 助年邁夫婦發聲 本港「以老護老」情況愈趨普遍，惟政府安老政策欠奉。深水埗90歲伍先生與82歲伍太向《東呼即應》申訴，指二人生活難自理，外出時曾因頭暈摔傷；早前申請入住政府資助安老院舍，卻遭院方拒絕，冀政府撥資源幫助長者。有社區組織認為，政府針對長者的支援服務未到位；有議員則認為政府除了提供津貼外，不能忽視照顧者的心理壓力。

搭扶手梯 兩老同時暈倒 本港人口持續高齡化，去年有社福團體調查發現，超過四成護老者需要獨力照顧長者，近九成人稱從未使用長者暫託服務；有人每日照顧老伴逾8小時，毫無喘息空間。今年90歲的伍先生與82歲的妻子同住深水埗富昌邨，兩人大部分時間要互相照顧，但面對突如其來的狀況和難題，卻難以應付。伍太憶述，有次兩公婆想去市場一樓買菜，搭扶手電梯期間，自己突然感頭暈，遂叫丈夫在後照應，「殊不知他在後面暈倒，四腳朝天，我都不知道，嚇死我了！」伍先生因此手部和頭部受傷，幸得好心人及時將他送醫；而類似的意外，他們已非第一次遇到。

錯過眼科覆診 焗等兩年 為了有人隨時幫忙，兩人曾申請入住政府資助的老人院，但院方認為他們不符合入住資格。伍太坦言，最怕丈夫不能走動，所以想申請老人院，但院方認為他們有行動能力，故不批准，她慨嘆，「等你不能走、不能動的時候才批的話，死得啦！」老人家除了行動不便，記憶力亦逐漸變差。伍先生患有白內障，但因記不住醫院的覆診時間，而錯過公院眼科排期，等了一年後，又要再排兩年。伍先生說，當時在明愛醫院檢查白內障，本來在明愛醫院做手術，「我等不了那麼久，看不見，很慘的。」 伍太冀政府給錢或找人照顧、幫助老人，「還有多少年呢？都八九十歲了，希望（政府）能夠幫助那些機構，機構再幫助我們。」

申請走流程 服務欠彈性 香港社區組織協會幹事阮淑茵表示，協會曾推行過長者社區照顧計劃，招募同區的低收入家庭婦女，為長者提供靈活協助，例如陪診、上門清潔等，伍氏夫婦曾是該計劃的參加者。阮淑茵指出，長者很需要比較彈性的社區服務，但現時一些較正規的長者支援服務，卻缺少彈性幫助，例如有很多申請程序要去審核，再等候安排，未能很到位地滿足需要。她續指，政府現時仍未有一個照顧者為本的政策，審視照顧者的需求有多大，即使現在雖然有給照顧者的津貼，但是門檻很高，有很多低收入又有需要的護老者，都拿不到津貼。

面對人口老化的壓力，議員梁文廣認為，政府除了要在經濟上提供多種津貼，亦不能忽視照顧者的心理壓力，建議政府可以與地區團體合作，例如長者中心可以提供一些空間，讓照顧者每周有一天休息時間自由活動，釋放他們心理和生理的壓力。被問到政府為地區服務而成立的關愛隊是否有幫助，梁文廣表示，18區關愛隊本身有關鍵績效指標，須了解區內不同人口的情況，舉例若某社區很多長者，關愛隊就要去做家訪，了解相關長者的生活環境和健康狀況；若遇到求助也要適時轉介，給相關政府部門或社福機構去處理。

深水埗區的長者支援需求殷切。 東網版面新設計一撳即睇 阮淑茵 東呼即應爆料熱線