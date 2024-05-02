醫健：老有所醫：生蛇痛到瞓唔到？點先可以預防生蛇？

「生蛇」又稱為帶狀疱疹，發病期一般是50歲後，但其實較年輕的成年人也有機會發病。「生蛇」起因是病人過往曾經患上水痘，康復後水痘病毒潛藏體內，當身體免疫力下降時例如壓力過大、休息不足、年紀大、服用影響免疫力藥物（如接受器官移植後）、化療和愛滋病等情況，病毒就會發作，引起神經線發炎及連接的皮膚表面出現紅疹。而又因紅疹通常在身體單邊出現，樣子似一條蛇，所以才俗稱「生蛇」。

常見病徵及併發症 常見病徵包括如火燒針拮等痛、皮膚痕癢和出現紅疹及水泡。部分病人會先感受痛楚，過一兩天才出現紅疹。帶狀疱疹的紅疹一般會為持兩至三個星期，而神經疼痛則有機會維持數星期至三個月不等。如果疼痛超過三個月，就有機會是患上了其併發症—帶狀疱疹神經痛。大約一成患者會出現這個情況，十分影響他們日常生活和睡覺質素。

而普通止痛藥對帶狀疱疹神經痛一般無效用，醫生會處方較強效的神經止痛藥或轉介痛症專科醫生處理。如帶「生蛇」出現在眼睛和耳朵附近，有機會牽涉眼睛或耳朵的神經，嚴重可影響視力和聽覺，需要盡早求醫及轉介相關專科醫生作詳細檢查和跟進。

治療：黃金72小時及預防方法 治療帶狀疱疹的黃金時間是病發後的72小時，醫生會處方抗病毒藥物，可降低體內病毒數量、加速身體復原、減少病毒傳播及減少患上帶狀疱疹神經痛的機會。帶狀疱疹是有機會復發的，大約1%至6%病人會在休息不足和抵抗力變差的時候會再次出現此情況。

除了保持充足睡眠和心境開朗外，注射疫苗是最有效預防「生蛇」。現時國際指引一般建議50歲以上人士無論曾否患上帶狀疱疹，都適宜接種疫苗，以減低病發／復發機會及其併發症。現時香港已經引入了一種新的重組疫苗，打齊兩針的預防功效達九成，詳情可向你的家庭醫生查詢。

普通科醫生 盧敬欣

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