中大團隊研發 可針對性製造疫苗 模型預測基因演變 助防流感

【本報訊】流感病毒會持續出現基因變異，曾感染或接種疫苗的人士可能再次感染，造成新一輪流感高峰期。有本地大學團隊建立一套模型，能準確預測病毒基因演變，將有助往後預防流感病毒，相關研究詳情已於期刊《自然通訊》發表。研究團隊表示，此模型有潛力應用至其他經常出現基因變異的病毒，例如新冠病毒。

流感疫苗的病毒株須每年更新，以確保其效用，而在選擇病毒株的過程中，預測病毒基因演變是重要步驟，通常在下一個高峰期來臨前至少9個月進行。中大醫學院研究團隊分析大量有關流感病毒基因組和流行病學的數據，開發嶄新模型「beth-1」，可推算整個病毒族群將來會出現的變異，並選擇最有機會流行的病毒株，為即將到來的高峰期製造疫苗。

研究團隊利用H1N1和H3N2病毒的過往數據，測試「beth-1」模型預測流行病毒株的準確度，結果顯示「beth-1」的預測在88%的流感季節中比現有疫苗更準確，如使用其選擇的病毒株，預計可將疫苗對H1N1病毒的效力平均提高13%、對H3N2病毒的效力平均提高11%。

具潛力應用於新冠病毒 中大團隊指出，此模型在病毒學實驗室、疫苗製造商和衞生機構方面，都具有廣泛應用潛力，可應用於流感疫苗株的選擇，以製造更有效疫苗，保障人類福祉，目前正與內地科研機構合作進行動物實驗，開發更具保護功效的疫苗。團隊又指，模型亦有潛力應用到其他經常出現基因變異的病毒，如新冠病毒。