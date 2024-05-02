8公院急症室輪陷

北區瑪嘉烈天水圍重災 候8句鐘惡啃 本港流感持續肆虐，確診率及入院率均處於高水平，當局日前警告，今次冬季流感高峰期可能會延長數周，打破2017年的紀錄。醫院管理局網站顯示，昨日公立醫院急症室輪候「爆燈」，下午起有3間最長需等候超過8小時，其中北區醫院及天水圍醫院自下午3時許起已持續逼爆，至晚上仍未見改善。

根據醫管局網站顯示，截至昨日下午3時45分，北區醫院、瑪嘉烈醫院及天水圍醫院急症室的次緊急和非緊急病人，最長等候時間超過8小時，東區醫院及廣華醫院則分別要等超過6小時及5小時；1小時後，屯門醫院及仁濟醫院的最長輪候時間亦增至超過5小時。

由早「塞」到晚 平均等4句鐘 急症室逼爆至晚上仍未見改善，截至昨晚8時半，仍有3間急症室最長等候時間超過8小時，北區醫院及天水圍醫院持續排長龍，東區醫院輪候時間由超過6小時增至超過8小時，瑪嘉烈醫院輪候則見回落；另外，仁濟醫院最長輪候時間亦增至超過7小時，即合共有8間公院急症室最長平均輪候時間超過4小時或以上。

流感毒株轉變 高峰期持續 根據當局最新監測數據，本港流感確診率達9.76%，相關入院率為每一萬人0.69宗，均高於基線水平，兩周內已有3名兒童感染流感併發嚴重病症死亡。當局日前表示，今個冬季流感高峰期初期流行H3病毒株，至上月開始轉為H1病毒株，由於病毒株改變，故參考過往情況，預計高峰期將延長數星期，至於會否成為史上最長的一次冬季流感高峰期則有待觀察。