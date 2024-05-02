最低工資計算 經濟增長比重被指偏低

【本報訊】港府接納最低工資委員會有關優化法定最低工資檢討機制的建議。新機制下，最低工資只加不減，並改為「一年一檢」，得出首個最低工資水平將於2026年5月1日生效。有議員表示，方程式中計算經濟增長因素的比重偏低，建議比率改為30%，與過去20年的整體社會平均工資增長「睇齊」。

議員黃國表示，新機制下最低工資的增幅不低於通脹，可保障打工仔免受通縮影響，而據其估算，新機制下最低工資時薪每年大約加一元，惟方程式中計算經濟增長因素的比重偏低，形容「不太理想」，他建議當局可將比率改為30%，與過去20年的整體社會平均工資增長「睇齊」。

餐飲界稱新機制對營運影響不大 中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為， 新機制相信是各方協商後的共識，引入後最低工資佔工資中位數的比例會上升，惟他重申「永遠沒有完美的方程式」，相信某個年期後，社會又會再次將最低工資議題納入討論。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲界近年人手短缺，工人薪金一般都超出最低工資水平，洗碗工人月薪介乎1.5至1.8萬元，酒樓散工、臨時工時薪更可達80元以上，新機制計算出來的最低工資水平，對餐飲業實際營運成本影響不大。

就「經濟增長因素」比重偏低，勞工及福利局局長孫玉菡重申，目前比重合理和可以持續，強調未來最低工資將「只加不減」，即使經濟不好或出現通縮，亦不會影響基層工人，到環境轉好，最低工資就會繼續在原有基礎上增加，工人得益將會較多。