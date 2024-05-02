任職清潔多遇工傷 為飯碗捱痛頂硬上

逾8成從業員現勞損 乏休息膝肩背久難痊 本港清潔工亦有工傷纏身的困擾，有團體昨日公布一項訪問了463名清潔工的調查，發現逾80%受訪清潔工至少有一個身體部位出現勞損，20%受訪工人更於過去12個月在工作期間受傷，意味每5人就有一人曾工傷。不過，超過40%受訪清潔工人都捱痛「頂硬上」。團體建議企業加強在職支援，讓勞工在工作時間內進行健康檢查。

20%工友過去一年曾受傷 明愛勞動友善社區計劃與理大護理學院合作，於2022年5月19日至2023年5月31日期間，面談訪問了463位清潔工人，進一步了解前線清潔工人的健康、勞損及工作模式。結果發現，約20%受訪清潔工在過去12個月中曾在工作期間受傷，83.6%人指身體至少有一個部位出現勞損，58.2%人更指有兩個或以上部位勞損，其中42.8%為膝蓋勞損，其次為肩膀及下背部勞損，分別佔34%及30.7%，42%人指自己經常及幾乎總是在疼痛、不舒適的情況下繼續工作。

現年63歲的阿花，任職清潔工超過5年，負責康文署轄下公園的清潔及收拾垃圾等，她身體多處勞損，包括肩部、手臂、手指及腳，工作時多個重複性動作加劇痛楚及令勞損惡化：「最辛苦係掃櫈底下樹葉同垃圾，要彎腰又要用更多手力」。她指，難以在工作以外時間得到充足休息，致現時行路腳底都會隱隱作痛，「夜晚會痛到瞓唔到覺，要花好多錢同時間睇醫生」。

專科排長龍 診費難負擔 任職清潔行業逾20年的李女士亦指，長年工作引致身體出現各種勞損，最嚴重包括肩部，下腰及膝蓋，但奈何多次求醫，卻因價錢太貴及等待需時而未能得到紓緩，「每次成五百幾蚊，政府嗰啲有時又要拎籌睇，好彩排到專科都排好耐期，又要請假休息睇，真係好難」。

團體建議政府加強社區支援，提供定期健康檢查與諮詢服務；並鼓勵企業加強在職支援，譬如透過設立「身心健康一個小時」，讓勞工在工作時間內進行運動或健康檢查，甚或可提供工作間面對面的健康諮詢服務，方便勞工接觸服務，視建立健康生活為日常。