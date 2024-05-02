天氣差未能在港降落 國泰航班轉飛深圳

【本報訊】連日暴雨，本港航空交通亦大受影響。前晚（4月30日）強雷雨帶襲港時，天文台於當晚9時30分發出黃雨及珠三角冰雹警告，當時最少有10班來港航班受影響，部分需轉飛其他地點，當中包括由上海飛往香港的CX341，據追蹤航班的網上資訊顯示，該航班曾兩度欲停降本港，最終均因為天氣惡劣而失敗，盤旋近兩小時後轉飛深圳寶安機場。有乘客將驚心動魄的經歷在社交平台上發布，指當時以為會沒命，「感覺逝世了一回」。

根據航空追蹤網站紀錄，CX341航班前晚7時多靠近香港機場，並準備降落，一度下降至離地500英尺（約152米），後在低空急爬升，6分鐘內更攀升至離地7,100英尺（約2,164米）。航班復飛後再嘗試降落仍然不果，最終前後於空中盤旋近兩小時後，因燃料不足轉飛深圳寶安機場順利降落，並於昨日凌晨再起飛回港。

乘客：感覺逝世了一回 內地社交平台「小紅書」有多名乘客發布當時的驚心旅程，指當刻飛機上下震動，機艙內有不少人嘔吐，艙內充斥嘔吐的味道，「有人說空姐都哭了」；有乘客指已在手機寫好遺書，形容是「離死亡最近的一次」、「感覺逝世了一回」；有乘客甚至稱被嚇得不敢再坐飛機，已連夜取消返程航班，會改坐高鐵回上海。

據國泰航空回覆媒體指，前晚國泰航空有9班客機需分別轉飛深圳、澳門及高雄，所有受影響乘客，均已安全返抵香港。