土瓜灣未見阻街 旅客齋睇唔買

【本報訊】五一長假期期間不少內地旅客來港，本報記者昨早到土瓜灣崇安街一帶視察，發現秩序良好，沒有再出現旅客阻街的情況。有旅遊業界指現時旅行團分散至尖沙咀、郵輪碼頭等地，故較小機會出現從前的情況，亦有區議員指區內旅行團人數減少。

本報記者昨早約10時許到達崇安街一帶，起初現場人流略為冷清，直至11時許多個內地旅行團到達該區一所經營團餐的餐廳，現場才恢復「人氣」。由11時許至12時左右的時間，共有約9團旅行團到達，平均約5至10分鐘便有一至兩部旅行巴到達，在該時段共有約300人到餐廳用膳，整體人數與去年「十一」假期相若，不過未有再出現去年水洩不通，居民難以進出的情況，旅監局亦有派員到場維持秩序。

儘管人流不少，但未能「帶旺」鄰近的商店。在經營團餐的餐廳附近有兩間藥房，雖然引來不少旅客駐足停留，但甚少購物。有藥房職員表示，購物的旅客較日常減少，未知是否與天雨問題有關。

有來自江蘇的旅客鄢先生指今次和家人首次來港，在港將逗留3天，希望遊覽維多利亞港和迪士尼樂園。他認為香港的物價比起內地貴，但自己都花了3萬港元購物。另一旅客方先生表示，自己從深圳來即使沒有煙火表演都不會感到很可惜，因為主要是想遊覧維多利亞港，和體驗香港城市發展。

九龍城區議員吳寶強則指自己有到土瓜灣一帶視察，認為秩序良好，而且旅行團人數亦較以往少，相信與旅監局採取分流措施至黃大仙等地有關。

深圳酒店房價較港平近7成 另有內地旅客計劃到尖沙咀及旺角，行程以拍照為主，得知晚上或有煙火表演，將會去觀賞，認為有維港的夜景配合煙火表演有一定吸引力，但覺得香港酒店價格昂貴，高達4位數字一晚，深圳酒店價格只需香港的三分之一，所以預訂了深圳的酒店，打算晚上返回深圳。