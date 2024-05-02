假期來港逛一陣 快閃族：掃貨免問

逾17萬人入境 嘆價格貴不乏即日離城 五一假期昨日揭幕，首日截至晚上9時已錄得超過17.3萬內地旅客入境，已超越去年長假期首日（2023年4月29日）全日的逾16萬人次。不過，今年訪港亦不乏「一日遊」的快閃族，西九高鐵站晚上人頭湧湧，擠滿即日來回的訪客。不少內地旅客昨日亦指，只會志在來港「逛一逛」，不打算過夜，亦沒有特別購物清單，以出入境人次計算，昨日雖有17萬內地客訪港，但到晚上已有8萬人離港。尖沙咀及西九龍的商場及店舖昨日明顯人流增加，名店亦有人排隊，不過，有店舖仍指，街上人流雖有增加，但旺丁不旺財，不少客人「齋睇唔買」，沒能帶動生意。

昨午約2時，尖沙咀星光大道一帶細雨綿綿，維多利亞港亦白濛濛一片，但五一首日亦見不少旅客在街頭冒雨「打卡」，廣東道名店區一帶的街頭，亦見雪糕車、紀念品店前大排長龍。本報記者採訪多名訪港旅客，他們均表示純粹來香港逛一逛，不打算過夜。

來自深圳的陳小姐和吳小姐已來港多次，昨早趁假期南下，即晚便會回去，兩人表示，沒有留意五一優惠或推廣，是次來港純粹來「逛一逛」、吃地道街頭小食等，沒有掃貨打算。與家人昨一同來港的劉先生亦指只是來港「轉一圈」，即晚亦會離開，但料會花一點錢購物。南京旅客馬先生是首次來港，他指自己「貪新鮮」而來，談到香港的食物、服務等，他認為「還可以」，不過，感覺價格比較貴，晚上看煙火表演後便會離開。

尖沙咀商戶：半日10蚊都未收到 晚上8時半之後，西九龍高鐵站人頭湧湧，晚上北上的20多班列車全部爆滿。根據出入境人次統計，4月30日，入境本港的內地旅客總數有11萬，但同日亦有9萬多內地旅客離境，顯示內地客留港過夜的人不多。

尖沙咀一帶商戶亦不看好五一市道，名牌店負責人李小姐表示，昨日幾乎全天下雨，人流雖和其他假日相若，但購物人數甚少，對整個五一假期的生意額就不太樂觀。鐘錶店負責人關先生則更失落，嘆昨日半日幾乎「拍烏蠅」，「10蚊都未收到」。他直言，街上遊人雖然增多，但是生意繼續「捧蛋」，又指有遊客擔心會買到假貨，連「連鎖珠寶行都畀人問」。

另一名牌店的汪小姐亦說客人「入嚟睇嘅多，但成交量少」，笑言整個早上只得一個港人消費，才能「開單」，內地旅客來港未見旺財，期望煙火表演能吸引遊客晚上繼續購物。